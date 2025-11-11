Newsletter
1 Min.Lesezeit

Berliner SPD-Spitzenkandidat will Kampf gegen Clans weiterführen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der SPD-Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin, Steffen Krach, unterstützt den Kampf von Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel (SPD) gegen Clan-Kriminalität.

Berliner Spd-Spitzenkandidat Will Kampf Gegen Clans WeiterführenBerliner Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Das Bedürfnis der Sicherheit ist weder konservativ noch links, es ist menschlich”, sagte Krach dem “Stern”. “Ich sehe es als die Aufgabe der gesamten SPD, jede Form von Kriminalität in unserer Stadt effektiv zu bekämpfen.”

Krach lobte Hikel ausdrücklich für dessen Arbeit in den vergangenen Jahren. “Martin Hikel ist seit acht Jahren ein starker SPD-Bezirksbürgermeister und bekommt bei den Leuten auf den Straßen Neuköllns viel Anerkennung für seine Arbeit”, erklärte Krach. Er habe sich gewünscht, sagte Krach, dass Hikel in Neukölln weitermache. Krach mahnt: “Die Berliner SPD hat verschiedene Flügel und das ist für eine Partei, die den Anspruch hat, alle Themen unserer ganzen Stadt im Blick zu haben, nicht nur gut, sondern geradezu notwendig.”

Hintergrund ist der Rückzug des langjährigen Neuköllner Bürgermeisters. Hikel war aus seiner Partei für seinen Kampf gegen Clan-Kriminalität und ein zu schwaches Eintreten gegen Rassismus kritisiert worden. Bei seiner Nominierung hatte er ein schwaches Ergebnis bekommen. Daraufhin zog sich Hikel zurück.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

