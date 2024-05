Berufsfeuerwehr Augsburg erhält neuen Gerätewagen zur Höhenrettung

Der Berufsfeuerwehr der Stadt Augsburg (BFA) steht ein neuer Gerätewagen zur Höhenrettung zur Verfügung. Das Fahrzeug auf Mercedes Sprinter Basis mit einem Aufbau des Herstellers Furtner und Ammer KG ersetzt ein für die Zwecke der Höhenrettung umgebautes Kleinalarmfahrzeug.

Die Höhenrettung ist mit der Tauchrettung eine der beiden Spezialeinheiten der BFA. „Mit dem neuen Gerät für die Höhenrettung wird die Einsatzfähigkeit der Berufsfeuerwehr der Stadt Augsburg gut gestärkt, die damit einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger der Stadt leisten kann“, betont Ordnungsreferent Frank Pintsch.

Pro Tag mindestens vier Höhenrettende der BFA im Dienst eingeteilt

An Stellen, an die die Leitern der Feuerwehr nicht heranreichen, oder an schwer zugänglichen Orten – etwa Gerüste, Türme, Brücken, Bäume oder Strommasten – kommt für eine Rettung aus Höhen und Tiefen die Spezialeinheit der Feuerwehr zum Einsatz.

Grundsätzlich erhält jede Feuerwehrfrau und jeder Feuerwehrmann neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung eine weitere Spezialqualifikation. Diese kann entweder die Höhenrettung oder auch die Ausbildung als Einsatztaucher oder die Qualifikation für die Notrufannahme in der Integrierten Leitstelle sein. Im Einsatzdienst der BFA sind pro Tag mindestens vier Höhenrettende im Dienst eingeteilt, die regulär im Löschzug eingesetzt werden.