Beschäftigte des öffentlichen Dienstes im Warnstreik

Mehr Lohn für rund zwei Millionen Beschäftigte: In einzelnen deutschen Städten ist am Dienstag in Kitas, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des öffentlichen Dienstes die Arbeit niedergelegt worden.

Wie hier in Kiel wurden beispielsweise die Stadtwerke bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi will mit den Warnstreiks ihren Lohnforderungen im laufenden Tarifstreit mit Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Verhandelt wird über die Einkommen von mehr als zwei Millionen Beschäftigten. Die zweite Verhandlungsrunde ging am Wochenende ohne Annäherung zu Ende. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende Oktober angesetzt. Entweder beide Seiten einigen sich dann auf einen Abschluss, oder es wird eine Schlichtung eingeleitet.