«Beschämend»: Biden äußert sich zu Trumps Verhalten

Der Amtsinhaber will nicht weichen: Donald Trump zeigt sich weiter nicht in der Öffentlichkeit, verschickt aber reihenweise Tweets in denen er ohne Belege erneut von Missbrauch bei der Stimmenauszählung sprach und versicherte: «Wir werden gewinnen.» Mit Blick auf die fehlende Anerkennung seines Wahlsiegs durch Donald Trump sagte Joe Biden, er sehe darin kein Hindernis für die weitere Vorbereitung seiner Präsidentschaft.

Joe Biden; Designierter US-Präsident «Ehrlich gesagt, wir sehen nichts, was uns dabei ausbremst.» Aber, der Ton in den USA wird schärfer – auch bei Biden: «Ich denke nur, offen gesagt, dass es beschämend ist.» Das sagte Biden am Dienstag in Wilmington im Bundesstaat Delaware.

«Wie kann ich das taktvoll sagen? Ich denke, es wird dem Vermächtnis des Präsidenten nicht helfen.» Trumps Regierung verweigert Biden bislang die gesetzlich vorgesehene Unterstützung für eine geordnete Amtsübergabe. Außenminister Mike Pompeo sagte auf Nachfrage: Mike Pompeo, US-Außenminister «Es wird einen reibungslosen Übergang zu einer zweiten Trump-Regierung geben.» Dafür lobte Trump seinen Außenminister umgehend, natürlich auf Twitter.