Die beste Zeit für eine Karibik-Kreuzfahrt ist von Dezember bis April, wenn das Wetter trocken und sonnig ist und der Himmel an den meisten Tagen klar ist. Die idealen Reisebedingungen mit milden Temperaturen und ruhigen Gewässern halten in der Regel den ganzen Winter und Frühling über an und machen die Karibik zur besten Reisezeit. Allerdings musst du in diesen Monaten mit höheren Preisen und größeren Menschenmassen rechnen.

Wenn du ein kleines Budget hast, ist die günstigste Zeit für eine Kreuzfahrt in der Karibik zwischen Mai und November. Wenn es regnet, kommen weniger Touristen auf die Inseln, was zu deutlich niedrigeren Preisen für Kreuzfahrt lastminute, Hotels und Touren führt.

Das Wetter ist im Allgemeinen das ganze Jahr über angenehm und eine Kreuzfahrt ist jederzeit möglich. Die Temperaturen liegen normalerweise um die 38 Grad, mit leichten Schwankungen. In unserer Übersicht findest du weitere Informationen über die beste Reisezeit für die Karibik, egal ob du in den Tropen segeln, tauchen oder einfach nur an den sonnenverwöhnten Stränden entspannen möchtest.

Trockenzeit in der Karibik: Dezember-April

Das perfekte Wetter in der Karibik dauert von Dezember bis April, manchmal sogar bis in den Mai hinein. Sonnenschein, ruhiges Wasser, Festivals im Winter und Spring Break Events machen diese Zeit in der Region zu einem wahren Vergnügen.

Da es nicht an Menschen mangelt, die über die Feiertage den eisigen Wintertemperaturen entfliehen wollen, ist der Dezember eine der beliebtesten Zeiten für Kreuzfahrten und Urlaube in der Karibik. Januar und Februar sind fast genauso beliebt, da sie das geringste Niederschlagsrisiko haben. Sei jedoch nicht überrascht, wenn die Preise in der Hochsaison höher sind. Auch auf den Inseln im Norden wird es im Winter eher kühler. An Orten wie den Bahamas können die Strände sogar noch kühler sein, um zu schwimmen. Manche mögen das kühlere Klima genießen, aber wenn du mehr Zeit im Wasser verbringen willst, solltest du im frühen Winter wärmere Ziele wie Aruba, Curacao und andere südliche Inseln als Teil der Kreuzfahrt buchen.

Im Februar und März strömen Studenten in den Frühjahrsferien auf die Inseln, um die ansteckende Energie und die farbenfrohen Festivals der Region zu genießen. Partys sind in diesen Monaten an der Tagesordnung.

Regenzeit in der Karibik (Juni-November)

Im Sommer beginnt in der Karibik die Regenzeit. Außerdem ist es in diesen Monaten heißer und schwüler, was für manche Reisende unangenehm sein kann.

Trotz der Gefahr eines Regengusses entscheiden sich viele Familien für einen Besuch in den Sommerferien, also von Juni bis August. Die beste Zeit für eine Kreuzfahrt in der Karibik ist im Juni, wenn es noch nicht so stark regnet wie in den späteren Monaten.

Einige kleinere Betriebe schließen sind September und Oktober, während andere ihre Preise deutlich senken. Im November, wenn das stürmische Wetter nachlässt, nimmt der Tourismus wieder zu. Ende November bis Anfang Dezember ist ein gutes Reise Zeitfenster für einen ruhigen Kreuzfahrturlaub nach den Regenfällen und vor dem Weihnachtsrummel.

