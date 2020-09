Betreuungsquote der unter Dreijährigen steigt

Die Zahl der Kinder unter drei Jahren in Kindertagesbetreuung ist zum 1. März 2020 gegenüber dem Vorjahr um rund 10.700 auf insgesamt 829.200 gestiegen. Damit waren 1,3 Prozent mehr unter Dreijährige in Kindertagesbetreuung als am 1. März 2019, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit. Die Betreuungsquote lag somit am Stichtag bundesweit bei 35,0 Prozent (2019: 34,3 Prozent).

Kita, über dts Nachrichtenagentur

In Ostdeutschland waren durchschnittlich mehr als die Hälfte aller Kinder unter drei Jahren in einer Tagesbetreuung (52,7 Prozent), im Westen knapp ein Drittel (31,0 Prozent). Im Vergleich der Bundesländer hatten am 1. März 2020 Sachsen-Anhalt (58,3 Prozent), Brandenburg (57,7 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (57,6 Prozent) die höchsten Betreuungsquoten, so die Statistiker. Unter den westdeutschen Bundesländern erreichte Hamburg mit 46,7 Prozent die höchste Quote, gefolgt von Schleswig-Holstein (35,2 Prozent).

Am niedrigsten lag die Betreuungsquote in Bremen (29,0 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (29,2 Prozent). Bundesweit waren 1,8 Prozent der Kinder unter einem Jahr in einer Kindertagesbetreuung. Dagegen nahmen 37,5 Prozent der Einjährigen ein Angebot der Kindertagesbetreuung in Anspruch, bei den Zweijährigen waren es schon fast zwei Drittel (64,5 Prozent). Seit dem 1. August 2013 gibt es für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen bundesweiten Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz.