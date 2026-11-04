Polizeimeldungen BayernPolizeipräsidium NiederbayernVerbraucherwarnungen & Rückrufe

Betrüger erbeuten fünfstelligen Betrag im Landkreis Passau

Betrüger erbeuten fünfstelligen Betrag im Landkreis Passau
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Eine öffentliche Einrichtung im südlichen Landkreis Passau ist durch eine Betrugsmasche um einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag gebracht worden.

Am Montag, 2. November 2026, erhielt die Einrichtung einen vermeintlich von ihrer Bank stammenden Brief. Darin wurde sie aufgefordert, ihre Gewerbeanmeldung zu bestätigen. Über einen im Schreiben abgedruckten QR-Code wurden Zugangsdaten zum Onlinebanking abgefragt.

Am folgenden Tag ging ein Anruf ein, bei dem offenbar die Nummer der kontoführenden Bank auf dem Display angezeigt wurde. Der bislang unbekannte Anrufer gab sich als Bankmitarbeiter aus und sprach von angeblichen Unstimmigkeiten bei Überweisungen, die dringend storniert werden müssten. Dazu erhielt der Verantwortliche mehrere Push-Benachrichtigungen auf sein Mobiltelefon.

Bei der vermeintlichen Stornierung wurden jedoch Transaktionen auf ein Konto des Täters freigegeben. Erst am darauffolgenden Tag informierte ein tatsächlicher Bankmitarbeiter die Einrichtung darüber, dass mit den bestätigten Transaktionsfreigaben Überweisungen im mittleren fünfstelligen Eurobereich veranlasst worden waren. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

- Anzeige -

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Polizei rät, QR-Codes in vermeintlichen Bankanschreiben nicht ungeprüft zu scannen. Auch wenn bei einem Anruf der Name der eigenen Bank auf dem Display erscheint, ist Vorsicht geboten: Die angezeigte Rufnummer kann technisch manipuliert werden.

Push-Benachrichtigungen oder Aufträge in der Banking-App sollten niemals bestätigt werden, wenn sie nicht selbst veranlasst wurden. Bei zeitlichem Druck sollten Betroffene das Gespräch beenden und ihre Bank über den üblichen Kontaktweg erreichen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Passau: Polizei stellt fast 10.000 Euro Falschgeld sicher

- Advertisement -
Weitere Polizeimeldungen aus dieser RegionPolizeipräsidium Niederbayern

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Ingolstadt: Zwei Tatverdächtige nach Kokainfunden in U-Haft
Kempten-Bühl: Polizei sucht Täter nach Rucksackraub
13-Jähriger tot in Münchner Hotel: Polizei geht von Tötungsdelikt aus
Oberviechtach: Polizei sucht Mann nach Angriff auf Joggerin
Fünf Einbrüche in München und Sauerlach: Schmuck erbeutet
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

Folgen Sie uns