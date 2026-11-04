Betrüger erbeuten fünfstelligen Betrag im Landkreis Passau

Eine öffentliche Einrichtung im südlichen Landkreis Passau ist durch eine Betrugsmasche um einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag gebracht worden.

Am Montag, 2. November 2026, erhielt die Einrichtung einen vermeintlich von ihrer Bank stammenden Brief. Darin wurde sie aufgefordert, ihre Gewerbeanmeldung zu bestätigen. Über einen im Schreiben abgedruckten QR-Code wurden Zugangsdaten zum Onlinebanking abgefragt.

Am folgenden Tag ging ein Anruf ein, bei dem offenbar die Nummer der kontoführenden Bank auf dem Display angezeigt wurde. Der bislang unbekannte Anrufer gab sich als Bankmitarbeiter aus und sprach von angeblichen Unstimmigkeiten bei Überweisungen, die dringend storniert werden müssten. Dazu erhielt der Verantwortliche mehrere Push-Benachrichtigungen auf sein Mobiltelefon.

Bei der vermeintlichen Stornierung wurden jedoch Transaktionen auf ein Konto des Täters freigegeben. Erst am darauffolgenden Tag informierte ein tatsächlicher Bankmitarbeiter die Einrichtung darüber, dass mit den bestätigten Transaktionsfreigaben Überweisungen im mittleren fünfstelligen Eurobereich veranlasst worden waren. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Polizei rät, QR-Codes in vermeintlichen Bankanschreiben nicht ungeprüft zu scannen. Auch wenn bei einem Anruf der Name der eigenen Bank auf dem Display erscheint, ist Vorsicht geboten: Die angezeigte Rufnummer kann technisch manipuliert werden.

Push-Benachrichtigungen oder Aufträge in der Banking-App sollten niemals bestätigt werden, wenn sie nicht selbst veranlasst wurden. Bei zeitlichem Druck sollten Betroffene das Gespräch beenden und ihre Bank über den üblichen Kontaktweg erreichen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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