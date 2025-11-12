Betrüger erbeuten sechsstelligen Betrag von Senioren im Oberallgäu – Polizei warnt vor falschen Beamten

LKR. OBERALLGAEU. Eine dreiste Betrugsmasche hat einem 82-jährigen Ehepaar im Oberallgäu einen Verlust im sechsstelligen Bereich beschert. Die Polizei warnt nun vor dieser perfiden Methode und gibt wertvolle Tipps zur Prävention.

Die Masche

„Wir haben Einbrecher festgenommen!“ Mit dieser vermeintlich guten Nachricht locken dreiste Betrüger ihre Opfer in die Falle. Unter dem Vorwand, dass noch weitere Täter auf freiem Fuß sind und die Angerufenen auf einer gefälschten Liste als nächste Opfer stehen, fordern die Betrüger dazu auf, Wertsachen zur Sicherheit an die “Polizei” zu übergeben. Doch die Abholer sind keine Beamte, sondern die Täter selbst. Einmal abgegeben, sind Bargeld und Schmuck oft unwiederbringlich verloren.

Der aktuelle Fall aus dem Oberallgäu

Am 04.11.2025 erhielt ein 82-jähriges Ehepaar in Oberallgäu gegen 09:00 Uhr einen Anruf von Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Anrufer warnten vor angeblichen Einbrechern in der Nachbarschaft und verwickelten das Ehepaar in ihre perfide Masche. Auf Anweisung stellten sie Wertgegenstände und Bargeld in einem Kochtopf vor den Hauseingang. Kurz darauf waren sowohl die Wertgegenstände als auch der Kochtopf spurlos verschwunden. Eine genaue Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Zahlen in Schwaben Süd/West

In der Region Schwaben Süd/West wurden im letzten Jahr rund 159 Fälle dieser Betrugsart registriert. Im aktuellen Jahr stieg die Anzahl der gemeldeten Fälle auf rund 400, mit einem Schaden von etwa 220.000 Euro aus 10 erfolgreichen Betrugsfällen.

Die Polizei rät

Die Polizei holt niemals Geld oder Wertgegenstände bei Ihnen ab!

Sie erhalten keine Anrufe von der Notrufnummer ‚110‘.

Lassen Sie sich am Telefon nie unter Druck setzen.

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis.

Rufen Sie bei Zweifel die Behörde an – suchen Sie die Nummer selbst heraus.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten!

Geben Sie am Telefon keine finanziellen Details preis.

Informieren Sie Verwandte, Bekannte und Nachbarn über dieses Phänomen!

Unter folgendem Link finden Sie ein aktuelles Interview des PP Schwaben Süd/West mit einem beinahe Geschädigten eines Schockanrufs, der seine Erfahrungen schildert:

