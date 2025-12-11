Betrüger ergaunert Geld von Seniorin in Schalding – Polizei sucht Zeugen für Vorfall am Mittwoch

Am Mittwochnachmittag kam es in Passau zu einem Betrugsfall, der die Aufmerksamkeit der Kriminalpolizei auf sich gezogen hat. Eine 87-jährige Frau aus Schalding wurde das Opfer einer perfiden Masche, bei der sie eine erhebliche Summe Bargeld an einen bislang unbekannten Abholer übergab.

Telefonbetrug mit dramatischem Anruf

Die Rentnerin erhielt einen Anruf, in dem ihr vorgespiegelt wurde, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Um eine vermeintliche Haftstrafe abzuwenden, sollte sie eine Kaution zahlen. Kurz nach dem Anruf erschien ein unbekannter Mann an ihrer Wohnadresse, um das Geld abzuholen.

Fahndung nach dem unbekannten Abholer

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, von westeuropäischem Aussehen, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er hat braune Haare, keinen Bart und trug eine Jeans sowie einen hellen Pullover. Auffällig war dabei, dass er weder eine Brille noch eine Tasche bei sich hatte.

Appell der Polizei: Wachsam bleiben

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen zu dem Vorfall oder dem unbekannten Mann gemacht haben, insbesondere im Bereich Schalding l. d. Donau, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0851/9511-0 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt erneut vor solchen Betrugsmaschen und rät zur Vorsicht: „Seien Sie misstrauisch“ und achten Sie auf Warnsignale am Telefon.