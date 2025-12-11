Newsletter
Donnerstag, Dezember 11, 2025
10.1 C
London
type here...
Subscribe
Betrüger ergaunert Geld von Seniorin in Schalding – Polizei sucht Zeugen für Vorfall am Mittwoch
Polizeipräsidium Niederbayern
1 Min.Lesezeit

Betrüger ergaunert Geld von Seniorin in Schalding – Polizei sucht Zeugen für Vorfall am Mittwoch

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwochnachmittag kam es in Passau zu einem Betrugsfall, der die Aufmerksamkeit der Kriminalpolizei auf sich gezogen hat. Eine 87-jährige Frau aus Schalding wurde das Opfer einer perfiden Masche, bei der sie eine erhebliche Summe Bargeld an einen bislang unbekannten Abholer übergab.

Telefonbetrug mit dramatischem Anruf

Die Rentnerin erhielt einen Anruf, in dem ihr vorgespiegelt wurde, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Um eine vermeintliche Haftstrafe abzuwenden, sollte sie eine Kaution zahlen. Kurz nach dem Anruf erschien ein unbekannter Mann an ihrer Wohnadresse, um das Geld abzuholen.

Fahndung nach dem unbekannten Abholer

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, von westeuropäischem Aussehen, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er hat braune Haare, keinen Bart und trug eine Jeans sowie einen hellen Pullover. Auffällig war dabei, dass er weder eine Brille noch eine Tasche bei sich hatte.

Appell der Polizei: Wachsam bleiben

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen zu dem Vorfall oder dem unbekannten Mann gemacht haben, insbesondere im Bereich Schalding l. d. Donau, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0851/9511-0 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt erneut vor solchen Betrugsmaschen und rät zur Vorsicht: „Seien Sie misstrauisch“ und achten Sie auf Warnsignale am Telefon.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Kempten – Mehrere Festnahmen auf der B12/Stephanstraße

0
Kempten – Am Dienstagabend kam es gegen 17:20 Uhr...
Polizei & Co

A8 bei Augsburg: Lkw kippt um – Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt

0
Update https://presse-augsburg.de/a8-chaos-bei-augsburg-sattelzug-mit-milch-und-kaesewaren-kippt-um-vollsperrung-bis-in-die-nacht/1078586/     Am Dienstagabend hat sich auf der A8 zwischen der...
Polizei & Co

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Bayerisches Landeskriminalamt

Bayerische Polizei verhaftet Kokainhändler in München: 4,5 kg Drogen und Luxusgüter sichergestellt

0
München - Am 2. Dezember 2025 verhafteten Rauschgiftfahnder des...

Neueste Artikel