Betrug am Telefon durch angebliche Microsoft-Mitarbeiter

Symbolbild

Was sich am Telefon zunächst nach einem guten Service anhört, ist in Wahrheit nichts anderes als eine dreiste Betrugsmasche, genannt „Tech Support Scam“. Damit fischen die Täter Zugangsdaten ab, erlangen Kontodaten oder installieren entsprechende Software auf den Computern, um sich finanziell zu bereichern.

Genau – keinen! Deshalb ruft auch kein echter Mitarbeiter von Microsoft bei Ihnen an, sondern nur ein Betrüger. Genauso wie Sie auch nicht vom Hersteller Ihres Kühlschranks angerufen und gefragt werden, ob dieser noch richtig funktioniert.

Aber Stopp! Welches Interesse sollte denn Microsoft daran haben, dass Ihr PC läuft? Welches Interesse sollte Microsoft haben, dass Ihr PC virenfrei ist? Welchen Vorteil hätte Microsoft davon, Ihren PC zu reparieren und per Fernwartung zu aktualisieren oder gar die Garantie zu verlängern?

Die meist englischsprachigen Anrufer geben sich als angebliche Microsoft-Support-Mitarbeiter aus. Sie weisen ihre Opfer darauf hin, dass auf ihrem PC ein Virenbefall mit Schadsoftware erkannt worden ist bzw. ein Totalausfall des Betriebssystems des Opfer-Rechners unmittelbar bevorstehe. Gegen eine Bezahlung bieten die Täter dann die Reparatur und eine Fernwartung des PCs sowie eine teilweise lebenslange Softwaregarantie an. Dazu sollen die Opfer unter genauer Anleitung ein entsprechendes Programm von einer Internetseite herunterladen und auf dem PC installieren. Dieses soll den angeblichen Microsoft-Mitarbeitern dann ermöglichen, aus der Ferne auf den Computer zuzugreifen und den bestehenden Schaden zu reparieren. Dabei wird teilweise sogar ein Bild des Täters am Bildschirm angezeigt. Glaubt der Windows-Nutzer der Geschichte, nimmt das Unheil seinen Lauf und der Geschädigte selbst installiert so die Schadsoftware eigenhändig auf seinem Rechner.

Der große Vorteil aus Sicht des Betrügers dabei ist, dass er gar keinen fremden PC hacken oder entsprechende Passwörter herausfinden muss. Das Opfer selbst gestattet ihm den Zugriff auf den PC und ermöglicht somit, Manipulationen daran vorzunehmen! Der Täter nutzt diesen Umstand natürlich aus, um sensible Daten wie Passwörter, Bank- und Kreditkartendaten auszuspähen und anderweitig zu nutzen oder den Computer zu sperren und anschließend Geld zu fordern, um den Rechner wieder freizugeben.

Die Masche ist also sehr simpel und alles andere als neu. Bereits seit dem Jahr 2014 bekommen Verbraucher immer wieder Anrufe von falschen Microsoft-Mitarbeitern. Im laufenden Jahr 2020 kamen bei der Kriminalpolizei Dillingen bereits 40 solcher Fälle zur Anzeige und das ist mit Sicherheit nur die Spitze des Eisbergs! Denn die Dunkelziffer ist in diesem Bereich sehr hoch. Teils weil die Geschädigten unter Umständen gar nicht realisieren, dass sie Betrügern aufgesessen sind, teils weil sie sich schämen, deswegen bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Die Schadenssummen dabei liegen meist zwischen 80 und 300 Euro, können aber auch, wie in einem Fall der Kripo Dillingen mit 3.500 Euro, deutlich höher liegen.

Das Geld wieder zu bekommen ist im Übrigen so gut wie aussichtslos. Denn die Zugriffe erfolgen überwiegend aus ausländischen Callcentern und die Täter sind mit ihrer Beute nicht greifbar. Entschädigung durch die Bank kann an dieser Stelle typischerweise auch nicht erfolgen, denn der Geschädigte hat die Überweisungen durch Freigabe der TAN ja selbst autorisiert.