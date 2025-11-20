Betrug an Seniorin: Pelzmantel-Trick mit Schmuckdiebstahl in Hochstadt aufgeklärt

HOCHSTADT AM MAIN, LKR. LICHTENFELS. Eine Seniorin wurde Opfer von betrügerischen Pelzkäufern, die nun von der Kripo Coburg verfolgt werden. Die Ermittler suchen weitere Geschädigte dieses Betrugs.

Verkaufsanzeige lockt Seniorin in Falle

Anfang November erschien eine Zeitungsannonce mit dem Titel „An- und Verkauf von Antiquitäten“ in der Tageszeitung im Raum Weidhausen bei Coburg. Eine 80-jährige Frau aus Hochstadt meldete sich am 3. November auf das Inserat, um ihre Pelzmäntel zu einem fairen Preis zu verkaufen. Die vermeintlichen Käufer hielten sich in der Nähe auf und boten an, die Seniorin kurzfristig zu Hause zu besuchen.

Betrüger erschleichen sich wertvolle Gegenstände

In der Wohnung der Seniorin übten die beiden Verdächtigen so lange Druck aus, bis sie ihre Pelzmäntel weit unter ihrem tatsächlichen Wert an die Betrüger verkaufte. Doch damit nicht genug: Für den Transport der Mäntel verlangten die Männer auch den Goldschmuck der eingeschüchterten Frau. Letztlich übergab die Dame sowohl die Pelzmäntel als auch Teile ihres Goldschmucks und erhielt dafür lediglich wenige hundert Euro. Der reale Wert der übergebenen Güter liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Ermittlungen führen zu Festnahmen

Die Kripo Coburg identifizierte schnell zwei deutsche Verdächtige im Alter von 24 und 25 Jahren und stellte bei anschließenden Durchsuchungen ihrer Wohn- und Geschäftsräume am 12. November umfangreiche Vermögenswerte, darunter auch Goldschmuck, sicher. Beide Männer sehen sich nun diversen Betrugsvorwürfen gegenüber.

Die Kriminalpolizei Coburg ruft weitere Betroffene dieser Betrugsmasche auf, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.