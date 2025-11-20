Newsletter
Donnerstag, November 20, 2025
3.5 C
London
type here...
Subscribe
Betrug an Seniorin: Pelzmantel-Trick mit Schmuckdiebstahl in Hochstadt aufgeklärt
Polizeipräsidium Oberfranken
1 Min.Lesezeit

Betrug an Seniorin: Pelzmantel-Trick mit Schmuckdiebstahl in Hochstadt aufgeklärt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

HOCHSTADT AM MAIN, LKR. LICHTENFELS. Eine Seniorin wurde Opfer von betrügerischen Pelzkäufern, die nun von der Kripo Coburg verfolgt werden. Die Ermittler suchen weitere Geschädigte dieses Betrugs.

Verkaufsanzeige lockt Seniorin in Falle

Anfang November erschien eine Zeitungsannonce mit dem Titel „An- und Verkauf von Antiquitäten“ in der Tageszeitung im Raum Weidhausen bei Coburg. Eine 80-jährige Frau aus Hochstadt meldete sich am 3. November auf das Inserat, um ihre Pelzmäntel zu einem fairen Preis zu verkaufen. Die vermeintlichen Käufer hielten sich in der Nähe auf und boten an, die Seniorin kurzfristig zu Hause zu besuchen.

Betrüger erschleichen sich wertvolle Gegenstände

In der Wohnung der Seniorin übten die beiden Verdächtigen so lange Druck aus, bis sie ihre Pelzmäntel weit unter ihrem tatsächlichen Wert an die Betrüger verkaufte. Doch damit nicht genug: Für den Transport der Mäntel verlangten die Männer auch den Goldschmuck der eingeschüchterten Frau. Letztlich übergab die Dame sowohl die Pelzmäntel als auch Teile ihres Goldschmucks und erhielt dafür lediglich wenige hundert Euro. Der reale Wert der übergebenen Güter liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Ermittlungen führen zu Festnahmen

Die Kripo Coburg identifizierte schnell zwei deutsche Verdächtige im Alter von 24 und 25 Jahren und stellte bei anschließenden Durchsuchungen ihrer Wohn- und Geschäftsräume am 12. November umfangreiche Vermögenswerte, darunter auch Goldschmuck, sicher. Beide Männer sehen sich nun diversen Betrugsvorwürfen gegenüber.

Die Kriminalpolizei Coburg ruft weitere Betroffene dieser Betrugsmasche auf, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Augsburg

0
Augsburg – Am heutigen Morgen kam es gegen 9:15...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

23-Jähriger stirbt bei Baumfällarbeiten in Seeshaupt: Kripo ermittelt nach Arbeitsunfall

0
Am Dienstag, den 18. November 2025, ereignete sich im...
Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel