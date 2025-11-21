Betrug durch falschen Bankmitarbeiter: 80-Jähriger in München um vierstelligen Betrag gebracht

Am Mittwochnachmittag, den 19.11.2025, gegen 14:00 Uhr, erhielt ein 80-jähriger Münchner, deutscher Staatsbürger, einen Anruf von einem unbekannten Täter, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Der Anrufer behauptete, der Computer des Seniors sei mit Schadsoftware infiziert.

Betrugsopfer erteilt Fernzugriff

Unter diesem Vorwand gewährte der 80-Jährige dem vermeintlichen Bankmitarbeiter Fernzugriff auf seinen Computer. Dabei wurden ihm unbemerkt die Zahlungsdaten entwendet, woraufhin ein vierstelliger Betrag ohne Einwilligung von seinem Konto abgebucht wurde.

Schnelle Reaktion nach Betrug

Der Geschädigte bemerkte den Betrug kurze Zeit später und kontaktierte den Polizeinotruf 110, um Anzeige zu erstatten. Das Kommissariat 64 hat inzwischen die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Vermisster Mann in München wiedergefunden

Ein 51-jähriger Mann, der seit dem 16.11.2025 vermisst wurde, konnte am 20.11.2025 erfolgreich durch einen Passanten in der Münchner Altstadt identifiziert werden. Der Mann wurde zuletzt im Krankenhaus Schwabing gesehen und kehrte nach seiner Entlassung nicht zurück. Dank einer Öffentlichkeitsfahndung konnte der Passant den Vermissten am Marienplatz erkennen und informierte die Polizei. Der 51-Jährige wurde aufgrund seines Zustands wieder ins Krankenhaus gebracht. Die Öffentlichkeitsfahndung ist nun widerrufen.

Küchenbrand in Feldkirchen verursacht hohen Sachschaden

Am Donnerstag, den 20.11.2025, gegen 12:25 Uhr, meldete ein Zeuge Rauchentwicklung aus einem Anwesen in Feldkirchen. Die Feuerwehr konnte vor Ort einen Brand in der Küche einer Wohnung feststellen und löschen. Ein 47-jähriger Bewohner nigerianischer Staatsangehörigkeit erlitt Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Der Sachschaden in der Wohnung beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen über das Kommissariat 13.

Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Unterschleißheim

Am Donnertag, den 20.11.2025, gegen 23:10 Uhr, wurde ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Unterschleißheim gemeldet. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, jedoch erlitt ein 80-jähriger Bewohner leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache führt das Kommissariat 13.

Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt beendet

Die Öffentlichkeitsfahndung nach drei Tatverdächtigen eines Raubdelikts vom 06.04.2025, die seit dem 19.11.2025 lief, wurde beendet. Alle drei gesuchten Personen meldeten sich inzwischen über ihre jeweiligen rechtlichen Vertreter. Das Kommissariat 23 setzt die Ermittlungen fort.