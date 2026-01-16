Betrugsanrufe in Oberpfalz: Polizei warnt vor falschen Beamten und Schockanrufen

In der gesamten Oberpfalz kommt es derzeit vermehrt zu Betrugsanrufen, die durch geschickte Täuschung und emotionalen Druck an das Geld oder die Wertgegenstände der Betroffenen gelangen wollen. Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt eindringlich vor diesen Anrufen und rät: Legen Sie sofort auf!

Vorsicht vor falschen Polizisten und Schockanrufen

Die Betrüger nutzen verschiedene Maschen, um Vertrauen zu gewinnen. Bei den sogenannten Schockanrufen geben sie sich als verzweifelte Angehörige aus und übergeben das Telefon anschließend an einen vermeintlichen Polizisten oder Staatsanwalt. Diese behaupten, ein Unfall sei passiert und fordern eine Kaution, um eine Haft zu verhindern.

Arztmasche und falsche Behördenmitarbeiter

Eine weitere Methode ist die Arztmasche. Hierbei geben sich die Täter als Ärzte aus und fordern Geld für eine angeblich notwendige Behandlung eines Verwandten. Zudem geben sich Betrüger als Polizeibeamte aus, die vorgeben, Wertsachen in Sicherheit bringen zu wollen, da Einbrecher in der Nähe gefasst wurden.

Empfehlungen der Polizei

Setzen Sie sich nicht unter Druck, auch nicht durch vermeintliche Amtsträger.

Die Polizei wird niemals Bargeld oder Wertgegenstände von Ihnen verlangen.

Machen Sie sich bewusst, dass Sie nichts gewonnen haben können, wenn Sie nicht teilgenommen haben.

Rufen Sie nie über die angezeigte Nummer zurück.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Gesundes Misstrauen ist sinnvoll – bei Zweifeln die 110 wählen.

Lassen Sie Ihren Telefonbucheintrag anpassen oder löschen, um nicht ins Visier von Betrügern zu geraten. Hilfe dabei finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/