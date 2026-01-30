Betrugsmasche in Amberg: Seniorin übergibt mehrere tausend Euro an falsche Beamte

Am Donnerstagnachmittag, 29. Januar 2026, ereignete sich in Amberg ein Betrugsfall, bei dem eine Seniorin mehrere tausend Euro an einen unbekannten Täter überreichte. Die Kriminalpolizei Amberg untersucht den Vorfall eingehend.

Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus

Gegen Mittag erhielt die Seniorin einen Anruf von einer unbekannten Person, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Die Anruferin behauptete, die Tochter der Seniorin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, und forderte eine Kaution in Höhe von 40.000 Euro, um die Tochter aus der Haft zu befreien. Im Verlauf des Gesprächs meldete sich ein angeblicher Staatsanwalt mit unbekannter Nummer und bestätigte die Forderung. Er gab an, der Schwiegersohn habe bereits 5.000 Euro eingezahlt, und drängte die Seniorin, den Restbetrag zu leisten. Die Seniorin wurde während des gesamten Gesprächs unter starken psychischen Druck gesetzt.

Geldübergabe in der Hauerstraße

Um 15:30 Uhr übergab die Seniorin in der Hauerstraße einen niedrigen fünfstelligen Betrag in bar an einen männlichen Abholer, der sich zu Fuß entfernte. Der Abholer wurde beschrieben als:

ca. 35 Jahre alt

ca. 1,70 m bis 1,80 m groß

dunkler Vollbart

sehr dunkle Augen

Bekleidung: dunkle Oberbekleidung, Sportschuhe

Sprach Hochdeutsch

Polizei bittet um Mithilfe und gibt Warnhinweise

Die Kriminalpolizei Amberg ersucht Zeugen, die am 29. Januar 2026 zwischen 15:00 und 16:00 Uhr in der Hauerstraße oder Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche, bei der Kriminelle sich als Polizeibeamte oder Staatsanwälte ausgeben, um ältere Menschen zu täuschen: