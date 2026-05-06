Betrugsmasche in Augsburg: Schockanrufe und falsche Bankmitarbeiter aktiv

Im Stadtgebiet Augsburg kam es am 05.05.2026 zu mehreren Betrugsversuchen. Unbekannte Täter versuchen, ihre Opfer durch Schockanrufe zur Herausgabe von Geld und Wertsachen zu bewegen.

Schockanrufe im medizinischen Kontext

Aktuell ist eine Methode besonders verbreitet, bei der Betrüger sich als Ärzte oder Krankenhausmitarbeiter ausgeben und einen medizinischen Notfall eines nahen Angehörigen vortäuschen. Bereits Anfang der Woche ereignete sich in Augsburg ein vollendeter Fall mit hohem finanziellen Schaden, worüber am 04.05.2026 berichtet wurde.

Betrug im Zusammenhang mit Banken

Vermehrt melden sich Betrüger auch als Bankangestellte und weisen auf verdächtige Kontobewegungen hin. Anschließend kommt es zur Abholung von Bankkarten samt Zugangsdaten, gefolgt von unberechtigten Abbuchungen. Die Polizei ermittelt in diesen gemeldeten Fällen wegen versuchten Betrugs.

Polizeitipps zum Schutz vor Betrug

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Informationen zu Ihren Vermögensverhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie im Zweifelsfall einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken keine “Geldwechsler” oder “Prüfer”.

Kontaktieren Sie im Zweifel umgehend den Polizeinotruf 110.

Wählen Sie bei Rückrufen selbst die Telefonnummer der betreffenden Institution.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:

polizei-beratung.de

polizei.bayern.de

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