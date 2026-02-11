Betrugsmasche in Walsdorf: Polizei nimmt zwei Verdächtige nach versuchtem Amtsanmaßungsbetrug fest

WALSDORF, LKR. BAMBERG – Eine geistesgegenwärtige Reaktion eines 67-Jährigen aus dem Landkreis Bamberg führte zur Festnahme von zwei Betrügern. Die Polizei griff schnell ein, nachdem der Mann eine Betrugsmasche erkannte.

Falsche Polizisten am Werk

Am Montag, dem 09.02.2026, erhielt der Mann einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der von Einbrüchen in der Nachbarschaft berichtete. Bewusst täuschte der 67-Jährige vor, auf die Masche hereinzufallen, und alarmierte gleichzeitig die echte Polizei.

Schnelle Festnahme durch Polizei

Kurz nach dem Anruf erschien eine 31-jährige Frau an der Adresse des Mannes. Sie gab vor, Beamtin der Kriminalpolizei zu sein und behauptete, Wertgegenstände abholen zu müssen, um sie “in Sicherheit” zu bringen. Die Polizei Bamberg nahm die Frau und ihren 34-jährigen Komplizen, der in einem Fahrzeug in der Nähe wartete, fest.

Haftbefehle erlassen

Am Dienstagnachmittag erließ die Staatsanwaltschaft Bamberg auf Antrag Haftbefehle gegen die beiden Verdächtigen wegen versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betrugs sowie Amtsanmaßung. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Bamberg in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bamberg fortgeführt.