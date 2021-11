Betrunkene Männer schlagen Mitbewohner in Arbeiterunterkunft in Herbertshofen zusammen

In einer Arbeiterunterkunft in Herbertshofen gerieten am Samstag, 13.11.2021 gegen 21.40 Uhr drei Männer aneinander.

Im Rahmen der Auseinandersetzung schlugen ein 24-Jähriger und ein 25-Jähriger auf einen 20-Jährigen ein. Der 20-Jährige kam mit leichteren Verletzungen davon, obwohl seine Kontrahenten auch noch auf ihn einschlugen, als dieser bereits am Boden lag.

Der Grund des Streits konnte vor Ort nicht geklärt werden und ist nun Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens. Beide Täter waren mit 1,68 o/oo und 1,2 o/oo deutlich alkoholisiert und waren auch nach Eintreffen der Polizei weiterhin äußerst aggressiv. Beide Männer mussten daher ihren Rausch im Polizeiarrest ausschlafen.

