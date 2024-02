Betrunkener Autodieb verursacht in Horgau Schäden – Bei Festnahme aggressiv gegen Polizisten

Am 10.02.2024 hielt sich gegen 21:30 Uhr ein 29-jähriger in Horgau auf. Hier entwendete er zunächst aus einem in der Hauptstraße unversperrt abgestellten Pkw einen darin befindlichen Geldbeutel. Auf seinem weiteren Weg entwendete er dann aus einer ebenfalls unversperrten Scheune in der Kirchgasse einen Pkw bei dem der dazugehörige Schlüssel in der Mittelkonsole lag.

Beim Ausparken aus der Scheune rammte er einen danebenstehenden Zigarettenautomaten. Während der weiteren Fahrt auf der Horgauer Hauptstraße beschädigte er im Bereich der Hausnummer 35 eine Zaunreihe, sowie zwei kleinere Bäume. Auf dem Martinsplatz stellte er anschließend den entwendeten grauen Toyota Corolla ab.

Ein Zeuge, der dies beobachten konnte, nahm ihm daraufhin den Schlüssel ab. Anschließend wollte der Fahrer zu Fuß flüchten, was aber durch die eintreffende Streifenbesatzung der hiesigen Dienststelle verhindert werden konnte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 o/oo. Da sich der Beschuldigte immer

wieder ggü. den eingesetzten Beamten aggressiv zeigte und diese mehrfach beleidigte, wurde er im Anschluss an die Blutentnahme in den Polizeiarrest verbracht. Gegen ihn wird nun wegen diverser Straftaten wie Diebstahl, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung und Unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle ermittelt.

Der entstandene Schaden am Pkw, Zigarettenautomat und Zaun wird auf ca. 7.700

Euro geschätzt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 29-Jährige während der Fahrt noch weitere Unfallfälle verursachte bittet die Polizeiinspektion Zusmarshausen um Zeugenhinqweise.

