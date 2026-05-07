Betrunkener bedroht 20-Jährige am Bahnhof Rosenheim mit Messer – Zivilcourage verhindert Schlimmeres

Am Dienstagnachmittag, den 5. Mai, sorgte ein Vorfall am Bahnhof in Rosenheim für Aufregung: Ein betrunkener Mann bedrohte eine 20-Jährige mit einem Messer. Zwei mutige Männer griffen schnell ein und entwaffneten den Angreifer. Kurz darauf trafen Sicherheitskräfte und Polizeibeamte ein, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Courage der Passanten

Zeugen berichten, dass der alkoholisierte Mann zuvor in einem Geschäft der Bahnhofshalle einer Kundin Komplimente gemacht hatte. Als sie den Laden verlassen wollte, stellte er sich ihr plötzlich in den Weg und bedrohte sie mit einem Küchenmesser. Ein weiterer Kunde wurde durch den Schrei der Frau aufmerksam, stellte sich resolut zwischen sie und den Angreifer. Gleichzeitig griff ein Angestellter des Geschäfts beherzt ein und es gelang ihm, dem 55-jährigen Bedrohenden das Messer abzunehmen. Kurz darauf waren sowohl Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn als auch die Landes- und Bundespolizei zur Stelle.

Festnahme und Ermittlungen

Der mutmaßliche Täter, ein 55-jähriger Deutscher, wurde von den Bundespolizisten festgenommen. Bei einem Alkoholtest wurde ein Wert von circa 2,1 Promille festgestellt. Während der ersten Befragungen verweigerte der Mann unter Alkoholeinfluss jegliche Aussagen zum Vorfall. Nachdem sichergestellt wurde, dass er keine Gefahr mehr für andere darstellt, wurde er aus dem Gewahrsam entlassen. Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim hat die Ermittlungen gegen ihn aufgenommen und führt diese weiter fort.