Betrunkener Fahrer mit Haftbefehl in Nürnberg verhaftet und Widerstand geleistet
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

NÜRNBERG. Freitagnacht (23.01.2026) kontrollierte die Verkehrspolizei Nürnberg einen betrunkenen Autofahrer, der auch wegen eines offenen Haftbefehls gesucht wurde. Der Vorfall ereignete sich auf der Nopitschstraße, wo der Fahrer in falscher Fahrtrichtung unterwegs war.

Alkoholtest und Haftbefehl

Gegen 23:50 Uhr hielten die Beamten einen 33-jährigen Letten an, dessen Atemalkoholtest fast zwei Promille ergab. Bei der Prüfung der Personalien kam zusätzlich heraus, dass ein Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn vorlag. Als die Polizisten ihn zur weiteren Sachbearbeitung mitnehmen wollten, bedrohte er sie, leistete Widerstand und musste gefesselt werden.

Keine Verletzungen der Beamten

Durch sein Verhalten wurden die Polizisten nicht verletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete eine Blutentnahme an. Der Beschuldigte wird sich nun wegen Trunkenheit am Steuer, Bedrohung sowie wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Der 33-Jährige wurde aufgrund des Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

