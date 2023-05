Betrunkener Geisterfahrer auf der Autobahn bei Friedberg

BAB A8 / AS Friedberg / FR München – Am Sonntag (07.05.2023) fuhr ein 38-jähriger Ford-Fahrer gegen 03.40 Uhr an der AS Friedberg auf die Autobahn in Richtung München auf, fuhr jedoch in Richtung Stuttgart.

Er konnte glücklicherweise bereits an der AS Augsburg Ost gestoppt werden. Da beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der 38-Jährige wurde deshalb zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Der Fahrer des Ford muss sich nun u. a. wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses verantworten.

