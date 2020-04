Betrunkener Transporter-Fahrer verursacht schadensträchtigen Unfall in Göggingen

Die Polizei wurde gestern gegen 23.20 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in die Bgm.-Aurnhammer-Straße gerufen. Ein 22-Jähriger prallte dort nacheinander mit seinem Renault-Kleintransporter gegen insgesamt drei am Fahrbahnrand geparkte Pkw (Kia / Suzuki/ Opel). Sowohl am Kleintransporter als auch an dem Kia entstand dabei Totalschaden, an den beiden anderen Fahrzeugen wurde der Schaden auf jeweils 2.000 Euro geschätzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 40.000 Euro. Der Kleintransporter und der Kia mussten abgeschleppt werden; die Straßenreinigung der Stadt Augsburg musste anschließend ausrücken, um das „Trümmerfeld“, das sich auf rund 100 Meter Radius um die Unfallstelle herum erstreckte, zu beseitigen.

Der 22-jährige Unfallverursacher wurde zur Behandlung seiner erlittenen, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen stationär in die Uniklinik eingeliefert, wo auch gleich eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ein Alkoholtest vor Ort hatte nämlich einen Wert von über zwei Promille bei ihm ergeben.

Er wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol angezeigt.

