Newsletter
Montag, November 10, 2025
13.3 C
London
type here...
Subscribe
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Betrunkener wirft Messer aus Fenster: Festnahme in Fürth nach gefährlicher Aktion

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Fürth ereignete sich Freitagnacht (07.11.2025) ein kurioser Vorfall, der die Polizei auf den Plan rief. Ein Anwohner meldete über den Notruf, dass ein Mann mehrere Gegenstände aus dem Fenster einer Wohnung warf. Die Polizei konnte den Verantwortlichen vor Ort festnehmen.

Gegenstände aus dem vierten Stock geworfen

Anwohner der Leyher Straße beobachteten gegen 21:10 Uhr, wie ein Mann aus einem Fenster im vierten Stock mehrere Gegenstände in den Innenhof warf. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 47-jährigen tschechischen Gast der Wohnung, der laut Polizeibericht unter Alkoholeinfluss stand. Besonders brisant: Ein etwa 15 cm langes Küchenmesser zählte ebenfalls zu den geworfenen Gegenständen und verfehlte dabei nur knapp einen 24-jährigen Bulgaren im Innenhof.

Festnahme und Ermittlungen

Die Fürther Polizei nahm den mit ungefähr 1,5 Promille alkoholisierten Verdächtigen vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth beantragte umgehend Haft. Im Laufe des Tages wird der Mann dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg zur Entscheidung über die Haftfrage vorgeführt.

Vorwurf der versuchten gefährlichen Körperverletzung

Gegen den 47-jährigen Tschechen werden Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Der Vorfall sorgte in der Nacht für Aufregung in der Nachbarschaft, bleibt jedoch ohne Verletzte.

Erstellt durch: Michael Sebald

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Vermischtes

Tödlicher Wellengang auf Teneriffa – Drei Menschen sterben, zahlreiche Verletzte

0
Ein Wochenende unter Alarmstufe: Gewaltige Wellen haben auf Teneriffa...
Politik & Wirtschaft

Niedersachsen schiebt Uigurin nach China ab

0
Niedersachsen hat eine Uigurin aus der chinesischen Region Xinjiang...
Polizei & Co

Polizeibericht Region Augsburg vom 08.11.2025

0
Heute im Polizeibericht: Unfallflucht in Ecknach | Stromkasten in Ecknach beschädigt | Diedorf-Unfall oder unerlaubte Benutzung | Zusmarshausen- flüchtender Ladendieb | Kissing -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Explosion mit anschließendem Vollbrand in Geisenfelder Doppelhaushälfte

0
GEISENFELD, LANDKREIS PFAFFENHOFEN AN DER ILM – Nach einem...

Neueste Artikel