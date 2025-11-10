Betrunkener wirft Messer aus Fenster: Festnahme in Fürth nach gefährlicher Aktion

In Fürth ereignete sich Freitagnacht (07.11.2025) ein kurioser Vorfall, der die Polizei auf den Plan rief. Ein Anwohner meldete über den Notruf, dass ein Mann mehrere Gegenstände aus dem Fenster einer Wohnung warf. Die Polizei konnte den Verantwortlichen vor Ort festnehmen.

Gegenstände aus dem vierten Stock geworfen

Anwohner der Leyher Straße beobachteten gegen 21:10 Uhr, wie ein Mann aus einem Fenster im vierten Stock mehrere Gegenstände in den Innenhof warf. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 47-jährigen tschechischen Gast der Wohnung, der laut Polizeibericht unter Alkoholeinfluss stand. Besonders brisant: Ein etwa 15 cm langes Küchenmesser zählte ebenfalls zu den geworfenen Gegenständen und verfehlte dabei nur knapp einen 24-jährigen Bulgaren im Innenhof.

Festnahme und Ermittlungen

Die Fürther Polizei nahm den mit ungefähr 1,5 Promille alkoholisierten Verdächtigen vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth beantragte umgehend Haft. Im Laufe des Tages wird der Mann dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg zur Entscheidung über die Haftfrage vorgeführt.

Vorwurf der versuchten gefährlichen Körperverletzung

Gegen den 47-jährigen Tschechen werden Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Der Vorfall sorgte in der Nacht für Aufregung in der Nachbarschaft, bleibt jedoch ohne Verletzte.

