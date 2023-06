Bewaffneter Ladendieb wird in Augsburg verhaftet

Am gestrigen Dienstag (20.06.2023) entwendete ein 33-Jähriger Gegenstände aus einem Supermarkt in der Holzbachstraße. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Bereits am 16.06.2023 entwendete der 33-Jährige Gegenstände aus einem Supermarkt im Nestackerweg in Stadtbergen. Am 19.06.2023 konsumierte er in zwei Supermärkten Lebensmittel im Gesamtwert von etwa 10 Euro.

Am gestrigen Dienstag wiederholte der Mann dieses Vorgehen in einem Supermarkt

in der Holzbachstraße. Hier trank er gegen 11.00 Uhr ein Erfrischungsgetränk ohne zu

bezahlen und entwendete Werkzeug aus einer Verpackung. Anschließend entfernte er

sich. Das Supermarkt-Personal bemerkte den Vorfall und verständigte die Polizei. Die

Beamten stoppten den Mann wenig später und nahmen ihn vorläufig fest. Wie sich

herausstellte, hatte der Mann griffbereit ein Einhandmesser dabei.

Neben einem lebenslangen Hausverbot in den jeweiligen Supermärkten, erwarten den

Mann nun weitere Konsequenzen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde

der Mann am heutigen Mittwoch (21.06.2023) einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Dieser erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann sitzt jetzt in einer

Justizvollzugsanstalt.

