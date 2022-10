Am Abend des 08.10.2022 kam nach einem Streit zwischen den Bewohnern einer Obdachlosenunterkunft zu einem größeren Polizeieinsatz.

Nachdem ein 27-Jähriger zunächst in der Unterkunft randalierte und mit anderen Mitbewohnern stritt, verständigten diese die Polizei. Den Zeitraum der Anfahrt nutzte der Randalierer zur Flucht. Dabei bewaffnete er sich mit einem Jagdblasrohr nebst entsprechenden Pfeilen. Der Täter konnte im Rahmen der Fahndung gesichtet werden. Aufgrund der Gefährdungslage entschieden sich die Polizeibeamten zu einem sofortigen Zugriff.

Durch das schlagartige Vorgehen verhinderten die Beamten, dass der Täter seine mitgeführte Waffe gegen die diese einsetzen konnte. Nichtsdestotrotz tobte im gefesselten Zustand Täter weiter. Er schlug mehrfach mit seinem Kopf gegen Teile des Dienstfahrzeuges, spuckte in Richtung der Beamten und beleidigte diese mit übelsten Verbalausdrucken. Ferner drohte er in diesem Zusammenhang an, jemanden töten zu wollen und ein Molotow-Cocktail auf das Dienstgebäude der Polizei Bobingen zu werfen.

Das Jagdblasrohr und drei dazugehörige Pfeile wurden sichergestellt. Der Randalierer wurde vorab in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht. Es erwarten ihn Anzeigen u. a. wegen Störung des öffentlichen Friedens, Bedrohung und Beleidigung.

