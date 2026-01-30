Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt in Augsburg-Hochfeld: Täter flüchtet mit Geld im fünfstelligen Bereich

Am Donnerstagabend, dem 29. Januar 2026, ereignete sich in einem Supermarkt in der Schertlinstraße in Augsburg-Hochfeld ein bewaffneter Raubüberfall. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gegen 20:20 Uhr Zutritt zu dem Geschäft.

Überfall mit Schusswaffe

Im Supermarkt überraschte der Täter die beiden dort arbeitenden Angestellten und bedrohte sie mit einer Schusswaffe. Er forderte die Herausgabe von Geld. Unter dem Druck der Bedrohung wurde ihm Bargeld in einem mittleren fünfstelligen Bereich übergeben.

Flucht und Ermittlungen

Nach Erhalt des Geldes flüchtete der Täter unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Hinweisen zu diesem Überfall. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 in Verbindung zu setzen.