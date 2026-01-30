type here...
Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt in Augsburg-Hochfeld: Täter flüchtet mit Geld im fünfstelligen Bereich
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt in Augsburg-Hochfeld: Täter flüchtet mit Geld im fünfstelligen Bereich

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagabend, dem 29. Januar 2026, ereignete sich in einem Supermarkt in der Schertlinstraße in Augsburg-Hochfeld ein bewaffneter Raubüberfall. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gegen 20:20 Uhr Zutritt zu dem Geschäft.

Überfall mit Schusswaffe

Im Supermarkt überraschte der Täter die beiden dort arbeitenden Angestellten und bedrohte sie mit einer Schusswaffe. Er forderte die Herausgabe von Geld. Unter dem Druck der Bedrohung wurde ihm Bargeld in einem mittleren fünfstelligen Bereich übergeben.

Flucht und Ermittlungen

Nach Erhalt des Geldes flüchtete der Täter unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Hinweisen zu diesem Überfall. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 in Verbindung zu setzen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Augsburg | Freispruch für Notfallsanitäter nach Vorwurf der fahrlässigen Tötung

0
Augsburg. Im vielbeachteten Verfahren um eine mutmaßlich fehlerhafte Notfallversorgung...
Augsburg Stadt

Augsburgs Freilichtbühne: Sofortige Schließung wegen schlechtem Zustand notwendig

0
Augsburg steht vor einer unerwarteten zusätzlichen Baustelle: Die Freilichtbühne...
Polizeimeldungen Bayern

Sprengstofffund auf A3: Autobahn bei Regensburg komplett gesperrt, zwei Personen festgenommen

0
Auf der A3 kam es am Freitagmorgen (30.01.2026) gegen 02:00...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großbrand in Lagerhalle im Gewerbering Brunnen fordert massiven Feuerwehreinsatz

0
Heute Nachmittag, kurz vor 16 Uhr, brach in einer...

Neueste Artikel