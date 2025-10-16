Newsletter
Donnerstag, Oktober 16, 2025
Bewaffneter Raubüberfall auf Textilgeschäft in Erlangen: Polizei sucht Zeugenhinweise
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bewaffneter Raubüberfall auf Textilgeschäft in Erlangen: Polizei sucht Zeugenhinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwochnachmittag des 15. Oktober 2025 ereignete sich in Erlangen ein Überfall auf ein Textilgeschäft mit Lotto-Annahmestelle. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Überfall in Erlangen: Maskierter Täter flüchtet mit Beute

Laut Angaben der Polizei betrat ein maskierter Mann gegen 17:15 Uhr das Geschäft in der Odenwaldallee und bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe. Unter Waffengewalt forderte er die Herausgabe von Bargeld, woraufhin die Mitarbeiterin einen bislang unbekannten Betrag aushändigte. Nach dem Überfall verließ der Täter das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung und Polizeifahndung

Die Polizei beschreibt den Täter als männlich, etwa 18 bis 25 Jahre alt, circa 170 cm groß und schlank. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt blieb erfolglos.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen und am Tatort Spuren gesichert. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Informationen zum Täter liefern können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

