Bewaffneter Raubüberfall in Lauterhofen: Täter erbeuten fünfstelligen Geldbetrag und flüchten

Am Mittwochabend, den 19. November 2025, ereignete sich in Lauterhofen ein schwerer Raubüberfall. Ein 39-jähriger Mann wurde Opfer eines bewaffneten Überfalls in seinem Büro. Die bislang unbekannten Täter entkamen mit einem mittleren fünfstelligen Betrag und sind weiterhin auf der Flucht.

Überfall im Büro: Täter bedrohen Mitarbeiter mit Waffe

Gegen 18:15 Uhr drang einer der Täter in das Büro des Mannes ein und bedrohte ihn mit einer Waffe, die möglicherweise eine Schusswaffe war. Ein Komplize sicherte währenddessen von außen das Gelände. Unter Gewaltandrohung musste der Geschädigte Bargeld herausgeben. Anschließend flohen die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Glücklicherweise blieb der 39-jährige Mann körperlich unverletzt und alarmierte sofort die Polizei. Trotz intensiv eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber und ein Polizeihund eingesetzt wurden, sind die Täter noch nicht gefasst. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Regensburg übernommen.

Zeugen gesucht: Hinweise dringend erbeten

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer am 19. November 2025 gegen 18:15 Uhr in Ballertshofen, Lauterhofen, verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich umgehend mit der Kriminalpolizei Regensburg in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.