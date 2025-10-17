Newsletter
Freitag, Oktober 17, 2025
12 C
London
type here...
Subscribe
Bewaffneter Überfall auf Hofer Tankstelle: Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bewaffneter Überfall auf Hofer Tankstelle: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignete sich ein Überfall auf eine Tankstelle in Hof. Zwei maskierte Männer entwendeten Zigaretten und Bargeld. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen von Zeugen.

Überfall auf Agip-Tankstelle in Hof

Gegen 1:55 Uhr drangen zwei vermummte Männer in die Agip-Tankstelle in der Wunsiedler Straße ein. Unter Einsatz einer Pistole und eines Messers zwangen sie die Kassiererin, das Bargeld aus der Kasse in einen schwarzen Rucksack zu packen. Neben dem Bargeld entwendeten die Täter auch mehrere Schachteln Zigaretten. Sie flüchteten anschließend in eine unbekannte Richtung.

Ergebnislose Fahndung nach den Tätern

Die sofort eingeleitete Fahndung, an der mehrere Polizeistreifen und Polizeihunde beteiligt waren, führte bislang zu keinem Ergebnis. Die Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 180 Zentimeter groß und schlank. Sie trugen schwarze Jacken mit Kapuzen, schwarze Hosen, schwarze/weiße Schuhe und schwarze Sonnenbrillen. Zudem führten sie einen schwarzen Rucksack mit orangem Aufdruck mit sich.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Hof bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Drogenrazzia nach Schüssen auf Bar in Augsburg

0
In Augsburg und Umgebung fand eine Drogenrazzia statt. Eine...
Bad Wörishofen

Bad Wörishofen: 51-Jähriger bedroht Mieter mit Schusswaffe – SEK nimmt Tatverdächtigen fest

0
Am Mittwochnachmittag, 15. Oktober 2025, wandte sich ein 30-jähriger...
Vermischtes

Kinderleiche bei der Suche nach Fabian gefunden: Polizei geht von Straftat aus

0
Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach Fabian aus Güstrow. Jetzt...
Polizeimeldungen Bayern

Jugendliche zu viert auf einem Motorroller unterwegs – schwerer Unfall bei Pavelsbach

0
Pavelsbach/Postbauer-Heng – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend...
Polizei & Co

Zeugen gesucht | Ehemann in Senden wegen versuchten Totschlags nach Gewaltakt festgenommen

0
Am Samstagnachmittag erhielt die Polizei Senden den Notruf einer 32-jährigen Frau, die sagte, ihr getrenntlebender Ehemann versuche, sie zu erwürgen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die türkischstämmige Frau verletzt vorgefunden und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der tatverdächtige Ehemann, ein 37-jähriger Deutscher, war zunächst nicht vor Ort.

Neueste Artikel