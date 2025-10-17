Bewaffneter Überfall auf Hofer Tankstelle: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignete sich ein Überfall auf eine Tankstelle in Hof. Zwei maskierte Männer entwendeten Zigaretten und Bargeld. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen von Zeugen.

Überfall auf Agip-Tankstelle in Hof

Gegen 1:55 Uhr drangen zwei vermummte Männer in die Agip-Tankstelle in der Wunsiedler Straße ein. Unter Einsatz einer Pistole und eines Messers zwangen sie die Kassiererin, das Bargeld aus der Kasse in einen schwarzen Rucksack zu packen. Neben dem Bargeld entwendeten die Täter auch mehrere Schachteln Zigaretten. Sie flüchteten anschließend in eine unbekannte Richtung.

Ergebnislose Fahndung nach den Tätern

Die sofort eingeleitete Fahndung, an der mehrere Polizeistreifen und Polizeihunde beteiligt waren, führte bislang zu keinem Ergebnis. Die Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 180 Zentimeter groß und schlank. Sie trugen schwarze Jacken mit Kapuzen, schwarze Hosen, schwarze/weiße Schuhe und schwarze Sonnenbrillen. Zudem führten sie einen schwarzen Rucksack mit orangem Aufdruck mit sich.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Hof bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.