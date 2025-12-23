Bewaffneter Überfall auf Supermarkt in Nürnberg: Polizei sucht Zeugen

NÜRNBERG. Am Dienstagabend (23.12.2025) kam es im Nürnberger Osten zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können.

Überfall auf Supermarkt in Nürnberg

Gegen 18:05 Uhr betrat der Täter einen Discounter an der Zerzabelshofer Hauptstraße nahe dem Zabo-Kreisel. Er bedrohte das Kassenpersonal mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Ob und in welcher Höhe Bargeld erbeutet wurde, ist noch unklar und Teil der laufenden Ermittlungen.

Täterbeschreibung

Der Täter wird auf etwa 40 bis 50 Jahre geschätzt, mit einer Größe von circa 170 cm und einem Gewicht zwischen 75 und 90 kg. Er sprach Deutsch mit Akzent und trug eine dunkle Jacke, die bis zu den Oberschenkeln reichte und am unteren Rand einen rot/gelben Aufdruck hatte. Zudem trug er eine dunkle Cargohose mit vielen Taschen. Es wird vermutet, dass er eventuell einen Kapuzenpullover trug, dies ist jedoch nicht gesichert. Informationen zur Art der Waffe liegen nicht vor.

Polizei sucht Zeugen

Direkt nach dem Notruf wurde eine umfangreiche Fahndung eingeleitet, bei der ein Polizeihubschrauber und ein Personensuchhund beteiligt waren. Trotz der intensiven Suche blieb der Täter bislang unentdeckt. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Personen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel