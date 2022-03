Bewerbung um Ausrichtung einer Landesgartenschau in Günzburg geht in heiße Phase

Im Rahmen der Bewerbung für eine Ausrichtung der Landesgartenschau in Günzburg in den Jahren 2030 bis 2032 wurden bisher zu Bürgerbeteiligungen per Fahrrad, als Online-Austausch sowie gestalterisch und eigeninitiativ mittels einer digitalen Karte auf der Website der Stadtverwaltung aufgerufen. Nun sind es nur noch Monate bis zur Abgabe der Bewerbungsunterlagen. Die Planungen an der Rahmenkonzeption laufen auf Hochtouren.

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Aktuell sei die Verwaltung in Gesprächen mit

Vereinen, Interessensverbänden und Organisationen. „Es ist toll, wie offen und interessiert

alle einer Landesgartenschau in Günzburg gegenüberstehen. Für die rege Beteiligung über

die Online-Plattform möchte ich mich bei der gesamten Bürgerschaft bedanken“, so der

Oberbürgermeister. Jeder einzelne Vorschlag werde individuell bewertet und mit in die

Planungen eingebunden.

Bereits von Oktober bis Dezember 2021 konnten sich die Günzburgerinnen und Günzburger

im Rahmen dreier Beteiligungsformate mit den Fachplanern und der Verwaltung

austauschen und eigene Ideen einbringen. Als „zentrales Element“ bezeichnet Gerhard

Jauernig die frühzeitige Einbindung der Bürgerschaft und die Rückkopplung mit der

Verwaltung. Die Vorschläge, die weiterhin auf der städtischen Website einsehbar sind,

umfassen Spiel und Sport, Kultur sowie Nachhaltigkeit und Mobilität. Viele Anregungen

sind außerdem zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität an den Flüssen eingegangen. „Die

Stadt näher ans Wasser zu bringen und die Donau erlebbar zu machen ist ein wichtiger

Aspekt unserer Bewerbung“, so der Oberbürgermeister.

Im Rahmen der nächsten Vergabephase einer Landesgartenschau in den Jahren 2028 bis

2032 hat der Günzburger Stadtrat am 14. Juni 2021 per Beschluss das städtische Bauamt

beauftragt, eine Interessensbekundung zur Durchführung einer Landesgartenschau für die

Jahre 2030 bis 2032 einzureichen. Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität,

Klimaschutz und Wirtschaft berichtet die Verwaltung regelmäßig über den Planungsstand.

Auch der Günzburger Stadtrat wird sich im Rahmen einer Klausurtagung im März intensiv

der Landesgartenschau widmen.