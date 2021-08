Bewerbungszeitraum für über 15 unterschiedliche Ausbildungsberufe am UK Augsburg startete

Ab dem 1. August geht es los – pünktlich zum Beginn der bayerischen Sommerferien startet die Bewerbungsphase für einen der rund 15 Ausbildungsberufe in den Bereichen Medizin, Pflege, Therapie oder Verwaltung oder der Angebote für ein duales Studium in und mit der Akademie für Gesundheitsberufe am Universitätsklinikum Augsburg.

Zu den über 15 unterschiedlichen Berufen, auf die man sich aktuell bewerben kann, zählen nicht nur die klassischen Ausbildungsberufe in einem Krankenhaus, wie Medizinische Fachangestellte oder Pflegefachkraft, sondern auch der Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik, genauso wie die Kaufleute für Büro- oder Gesundheitsmanagement. Bewerben kann man sich unkompliziert online über den entsprechenden Ausbildungsberuf im Karriereportal des Klinikums, unter: www.karrriere.uk-augsburg.de/ausbildung. Und wer lieber in die Berufswelt der Anästhesietechnischen oder Operationstechnischen Assistenz oder dem oder der Physiotherapeuten/in einsteigen will, hat noch etwas Zeit. Hier startet der Bewerbungszeitraum erst am 1. Oktober 2021. Mit der richtigen Bewerbung und etwas Glück wird man dann ab Herbst 2022 einer der 200 Klinikums next Azubi 2022 in der Akademie für Gesundheitsberufe.

Akademie für Gesundheitsberufe

Die Akademie am Universitätsklinikum Augsburg ist einer der größten Ausbilder für Gesundheitsberufe in Augsburg und Schwaben. Hier leiten hocherfahrene Kollegen und Kolleginnen die Berufsschulen und kümmern sich um die Ausbildung von über 500 junger Menschen, die einen der zahlreichen Ausbildungsberufe am Krankenhaus der Maximalversorgung erlernen. Sie stehen den jungen Menschen gemeinsam mit den zahlreichen Lehrkräften, Ausbildenden in den Abteilungen und Bereichen oder den Praxisanleitenden auf den Stationen mit Rat und Tat – nicht nur in der Theorie, sondern auch im praktischen Einsatz im Krankenhaus – zur Seite.

Auf einen Blick

Bewerbungszeitraum: 1. August bis 17. Oktober 2021

Ausbildungsbeginn: Herbst 2022

Onlinebewerbung unter: www.karrriere.uk-augsburg.de/ausbildung

Weitere Informationen unter: www.uk-augsburg.de/Klinikums-next-Azubi-2022