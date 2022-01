Bewohner bei Brand eines Wohnhauses in Erkheim schwer verletzt

Am Samstag den 01.01.2022 wurde in den Abendstunden dem Notruf der Feuerwehr ein Brand in Schlegelsberg mitgeteilt.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Mindelheim und dem Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. Aufgrund des Brandes erlitt eine Person schwere Verletzungen, sowie eine Rauchgasvergiftung.

Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Am Haus entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Zum Löschen waren Feuerwehren aus Ottobeuren, Erkheim und Schlegelsberg vor Ort.

