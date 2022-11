Am Mittwochabend brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Aichach, auch wenn das Feuer gelöscht ist, können die Bewohner nicht in das Gebäude zurück.

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr gegen 19 Uhr in die Martinstraße in Aichach alarmiert. Ein neben der alten Feuerwehrwache stehendes Mehrfamilienhaus stand in Vollbrand, das Feuer konnte aber vergleichsweise schnell gelöscht werden. Die Einsatzkräfte konnten bereits gegen 20 Uhr „Feuer aus“ melden.

Für die 8-9 Bewohner gibt es aber aktuell kein Zurück in das Gebäude, sie müssen anderweitig untergebracht werden. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.