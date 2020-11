Brand in Buchloer Asylunterkunft – 30 Personen eigentlich in Corona-Quarantäne

Am Samstag, 07.11.2020 brach in den Abendstunden ein erheblicher Brand in einem unbewohnten Zimmer einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Buchloe aus.

Durch den Sicherheitsdienst vor Ort konnten alle Bewohner aus dem Haus verständigt und so zum Verlassen der Räumlichkeiten aufgefordert werden. Personen kamen nicht

zu Schaden. Das betreffende Zimmer brannte vollständig aus. Durch die Feuerwehr Buchloe konnte ein weiteres Übergreifen auf das Dach verhindert werden. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden, jedoch ist ein technischer Defekt nicht auszuschließen. Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa 30.000,- Euro geschätzt.

Vor Ort waren die Feuerwehr Buchloe mit 50 Einsatzkräften und der örtliche Rettungsdienst mit 20 Einsatzkräften eingesetzt. Neben den Löscharbeiten konnte somit auch die Notfallversorgung der Bewohner in kürzester Zeit sichergestellt werden. Durch den Bürgermeister der Stadt Buchloe wurden Notunterkünfte in Aussicht gestellt. Tatsächlich konnten die Bewohner der benachbarten, vornehmlich durch die Löscharbeiten beeinträchtigten Zimmer anderweitig unterkommen. Nach unserer Redaktion vorliegenden Information befinden sich alle 30 Bewohner der Unterkunft derzeit in Corona-Quarantäne.

Die ersten Ermittlungen am Brandort wurden durch den Kriminaldauerdienst (KDD) Memmingen mit Unterstützung der Polizeiinspektion Buchloe vorgenommen. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Kaufbeuren fortgeführt.