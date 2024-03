Bewusstlose junge Frau auf Toilette vergewaltigt – Amtsgericht Augsburg verurteilt 19-Jährigen

Ein junger Mann verabreichte einer 18-Jährigen ‚K.O.-Tropfen‘ und vergewaltigte sie später in den Toilettenräumen eines Augsburger Schnellrestaurants. Nun wurde er für seine Taten vom Augsburger Amtsgericht verurteilt.

Im September 2023 begab sich eine 18-Jährige allein mit dem Zug von ihrem

Wohnort im Landkreis Garmisch-Partenkirchen nach Augsburg, um sich die Stadt anzusehen. Sie lernte vor dem Schnellrestaurant McDonald’s am Königsplatz jemanden kennen und verbrachte den Abend mit ihm im Stadtgebiet von Augsburg. Im Laufe des Abends trank sie zwei Wodka-Mischgetränke, die ihr jeweils von dem ein Jahr älteren jungen Mann überreicht wurden.

Später am Abend küsste der 19-Jährig die junge Frau und machte Andeutungen, dass er mit ihr Geschlechtsverkehr haben wollte. Sie lehnte dies ab. Zuvor hatte der Mann ihr allerdings unbemerkt ‚K.O.-Tropfen‘ in ein Getränk gemischt. Gegen 2:00 Uhr brachte er sie in die Toilette des Schnellrestaurants McDonald’s, um mit der inzwischen bewusstlosen jungen Frau dort ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben, anschließend rief der er selbst den Notarzt. Die Geschädigte erlangte ihr Bewusstsein erst im Universitätskrankenhaus Augsburg. Der Angeklagte wurde über sein Instagram-Profil ermittelt und festgenommen.

Junger Mann zu Jugendstrafe verurteilt

Der junge Mann musste sich nun vor dem Amtsgericht Augsburg für seine Taten verantworten. Er zeigte sich nicht geständige, wurde aber anklagegemäß wegen Vergewaltigung in Tatmehrheit mit gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von 3 Jahren und 10 Monaten verurteilt.