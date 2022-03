Bezahlen per Smartphone: Mobile Payment als komfortable und sichere Alternative

Im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern, darunter Belgien, die Türkei und die Niederlande, nutzen die Deutschen mobile Zahlverfahren deutlich seltener. Nur 25 Prozent aller Bundesbürger setzen Smartphone und Co. dafür ein – und das auch nur gelegentlich. In der Altersklasse unter 30 ist Mobile Payment am weitesten verbreitet. Immerhin 46 Prozent haben sich für die digitale Bezahlvariante entschieden. Die Stadt Augsburg hat bereits in einigen Bereichen auf Mobile Payment umgestellt, indem zum Beispiel das Bezahlen per App direkt über das Smartphone ermöglicht wird.

Sicheres Bezahlen im Internet: Diese Zahlungsarten sind flexibel und sicher

Im Netz finden sich mittlerweile zahlreiche verschiedene Zahlungsdienstleister. Sie ermöglichen die einfache Abwicklung von Bezahlvorgängen mit höchstmöglicher Sicherheit sowohl für Online-Händler als auch für ihre Kunden. Durch ein breit gefächertes Angebot an Zahlungsmethoden profitieren Verbraucher von einer großen Flexibilität. Darüber hinaus ergeben sich sowohl für die Verbraucher als auch für die Online-Shops weitere Vorteile:

für beide Seiten sichere Durchführung von Zahlungen durch persönlich ausgewählte Methode

Stärkung des Ansehens und Brandings eines Online-Shops

automatisierte Abläufe verringern den Arbeitsaufwand

Übernahme des Risikos von Zahlungsausfällen (Dienstleister stehen den Kunden als direkter Vertragspartner gegenüber)

aufgrund garantierter Zahlungssicherheit schnellere Warenlieferung

zahlreiche Shop-Systeme bieten mittlerweile integrierte Schnittstellen zu Payment-Service-Providern an

Gemäß Bewertungen und Erfahrungen aus der OMR-Community sind PayPal, Klarna, Amazon Pay, Stripe Payments, Apple Pay, Klarna Sofort sowie Google Pay die beliebtesten Zahlungsanbieter.

Darüber hinaus erregt der Zahlungsdienstleister Sofortüberweisung immer größeres Interesse. Sofortüberweisung zählt zu den günstigsten Zahlungsdienstleistern. Die angebotene Online-Bezahlmethode ähnelt der klassischen Überweisung. Ein Pluspunkt ist zum Beispiel, dass weder ein extra Konto noch eine Kreditkarte benötigt werden. Der Bezahlungsvorgang geht außergewöhnlich schnell, da – mit Ausnahme der Eingabe von PIN und TAN – keine weiteren Angaben bzw. das Ausfüllen von Überweisungsformularen erforderlich ist. Onlineshops und Co. erhalten sofort die Transaktionsbestätigung und werden meist direkt aktiv.

Den großen Vorteil der herausragenden Schnelligkeit machen sich unter anderem zahlreiche Onlineshops und Spielbanken im Internet zunutze. Wählen Spieler als Zahlungsmöglichkeit im Online Casino Sofortüberweisung aus, können sie in der Regel ohne Zeitverzögerung auf das eingezahlte Guthaben zugreifen. Sie brauchen sich nicht erst zu registrieren, wie es bei anderen Dienstleistern der Fall ist. Das zeigt, warum diese Zahlungsart zum Beispiel beim Online-Gaming so beliebt ist.

Doch auch andere Online-Bezahlmethoden erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Das Lastschriftverfahren gilt als eine der sichersten Bezahloptionen online. Über SEPA können Dritte, darunter beispielsweise der Stromversorger oder ein Online-Händler, Geld vom Konto des Verbrauchers abbuchen. Sollte eine fehlerhafte Abbuchung erfolgen, lässt sich der Betrag durch Widerspruchseinlegung zurückholen. Vorteilhaft ist zudem am SEPA Lastschriftverfahren, dass es über die deutsche Grenze hinaus funktioniert.

Ein positiver Punkt der Bezahlung mit Kreditkarte im Netz ist, dass die Ware vom Online-Händler schnell versendet wird. Darüber hinaus lassen sich die benötigten Kreditkartendaten mit geringem Zeitaufwand eingeben. Außerdem ist diese Zahlungsmethode auch für internationale Transaktionen geeignet. Das finanzielle Risiko für Verbraucher ist gering, da er nicht genehmigten Abbuchungen widersprechen kann. Wichtig ist, die sensiblen Kartendaten nur an sichere Internetseiten weiterzugeben.

Die Zahlung per Rechnung ist mit Abstand die sicherste Alternative im Internet. Ein Pluspunkt ist, dass die Ware geliefert wird, Kunden diese überprüfen können und dann ausschließlich die Produkte bezahlen, die sie behalten möchten. Die Herausgabe von Bankdaten ist nicht erforderlich. Verbraucher müssen sich allerdings selbst um die Geldüberweisung kümmern und die Zahlungsfristen im Auge behalten.

Mobiles Payment in Augsburg

Die Stadt Augsburg hat in vielen Bereichen auf Mobile Payment umgestellt. Dazu gehört das Bezahlen per App direkt über das Smartphone. Wir stellen nachstehend einige von ihnen vor.

Immer mobil mit der AVV.mobil-App

Mit dieser App für iOS und Android lassen sich Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht planen und E-Tickets direkt erwerben. Hinter dem Namen AVV.mobil steht die Fahrplanauskunft des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbundes für Smartphones sowie Tablets. Über die App können Abfahrtzeiten, Haltepunkte und Verbindungen unkompliziert abgefragt werden. In Kooperation mit dem Online-Ticketshop der Stadtwerke Augsburg wird das Smartphone auf Wunsch zum mobilen Fahrschein. Eine Grundvoraussetzung zum Anlegen eines Benutzerkontos ist das Mindestalter von 18 Jahren.

Die swaMobil-App legt nach

Auch die swaMobil-App der Stadtwerke Augsburg hat neue Services und Online-Bezahlmethoden implementiert. Für Gelegenheitsfahrer steht über die App der Stadtwerke Augsburg schon seit Längerem ein volles Ticketsortiment im Angebot. So können mittlerweile auch Wochen- sowie Monatskarten über das Netz gekauft werden. Weiterhin gibt es für die Fahrgäste neue Bezahlmethoden über namhafte Zahlungsdienstleister wie PayPal und Apple Pay. Für den Fahrkartenkauf ist nicht einmal mehr eine Registrierung erforderlich. Der Erwerb eines Tickets erfolgt somit noch schneller und einfacher. Weitere zukunftsträchtige positive Entwicklungsschritte sind bereits in Arbeit.

BiBo: das neue Abrechnungssystem im ÖPNV

Auch durch Nutzung der BiBo-App können Fahrgäste per Smartphone in den öffentlichen Verkehrsmitteln einchecken. Sie errechnet selbstständig die gefahrene Strecke, die Abrechnung erfolgt erst am Monatsende. Die Augsburger Stadtwerke betonen, dass Nutzer von einer „monatlichen Bestpreis-Garantie“ profitieren. Zurzeit müssen diese noch eine Taste zum Start drücken. In Zukunft soll die App jedoch automatisch erkennen können, wann sich ein Fahrgast in einem Bus oder einer Tram befindet. Sie durchlief zwar über einen längeren Zeitraum ausgiebige Tests, jedoch funktioniert die Erkennung bisher noch nicht fehlerfrei.

Mobil zahlen im Stadion: FC Augsburg rüstet auf

Um den vielen Stadionbesuchern, die ihren FC Augsburg regelmäßig anfeuern, besten Komfort zu bieten, wurde die FCA-App konzipiert. Fußballfans können ihre Speisen und Getränke bequem bargeldlos per Smartphone bezahlen. Diese Möglichkeit besteht an allen Kassen in der WWK ARENA. Dazu wird einfach die App heruntergeladen. Im Anschluss erfolgt die Registrierung unter „Mobil zahlen“ für das Bezahlverfahren „Bluecode“. Die Nutzung ist für Kunden sämtlicher Geldinstitute möglich.

Kontaktlos bezahlen: Stadt Augsburg rüstet 91 Terminals nach

Zum kontaktlosen Bezahlen stehen in Augsburg insgesamt 91 Kartenterminals zur Verfügung. Außerdem beinhalten Rechnungen der Stadt künftig QR-Codes. Damit besteht die Möglichkeit, bei zahlreichen Ämtern mit EC-Karte Rechnungen zu begleichen. Diese muss beim Bezahlvorgang nicht mehr aus der Hand gegeben, sondern einfach über das Terminal gehalten werden. Sämtliche Dienstleistungen können außerdem mit Smartphone bezahlt werden. Grundvoraussetzung ist, dass die sogenannte NFC-Technologie der EC-Karte freigeschaltet wurde. Ein Handy muss mit dem Android-Betriebssystem ausgestattet und mit einer entsprechenden Online-Banking-App ausgerüstet sein.

