Ab dem kommenden Spieltag wird SPORTTOTAL ein Bezahlmodell für die Übertragungen der anstehenden Hauptrunden-Spiele der Toyota 1. DBBL einführen.

Für Online-Zuschauer werden diese Spiele zukünftig zum Preis von 1,99 € pro Stream abrufbar sein. Hintergrund dieser Entscheidung von SPORTTOTAL sind die bisherigen Rahmenbedingungen der Medialisierung der Toyota Damen Basketball Bundesligen (Toyota DBBL) und das Ziel, die Livestream-Angebote auch zukünftig ermöglichen zu können. Vorangegangen waren intensive Gespräche mit SPORTTOTAL zu alternativen Möglichkeiten und speziellen Angeboten. Die Beratungen sollen trotz der Implementierung eines Bezahlsystem auch zukünftig fortgesetzt werden.

Philipp Reuner, Geschäftsführer der DBBL: „Aufgrund der bisher getätigten Investitionen im Zusammenhang mit der Medialisierung der Toyota Damen Basketball Bundesligen wird SPORTTOTAL zukünftig von der Möglichkeit zur Umsetzung eines Bezahlmodells für Live-Streams Gebrauch machen. Dies betrifft bis auf Weiteres alle Spiele der Toyota 1. DBBL in der laufenden Saison. In vertrauensvollen Gesprächen mit SPORTTOTAL haben wir verschiedene Möglichkeiten diskutiert, inwieweit alternative Möglichkeiten gefunden werden können. Leider haben wir bisher keine zufriedenstellenden Lösungen gefunden, sodass wir für die Entscheidung von SPORTTOTAL um Verständnis bitten. Trotz der Einführung eines Bezahlmodels bleibt es weiterhin unser Ziel, die Spiele der Toyota DBBL für alle Fans kostenfrei zugänglich zu machen. Hierzu befinden wir uns mit SPORTOTAL weiterhin in konstruktiven Gesprächen.“

„Die Eigner Angels und ihr Stammverein, die BG Donau-Ries e.V. sind mit dieser kurzfristigen, nicht in dieser Form abgesprochenen Lösung, nicht einverstanden und suchen nach Wegen, hier zu einer alle Seiten zufriedenstellenden Lösung zu kommen. Die Vereine haben von diesen genannten 1,99€ nichts. Zudem bieten die Eigner Angels in Eigenregie (mit Martin Wiemann und seiner BGB Media Productions) und auf eigenes Risiko einen wesentlich umfangreicheren Übertragungsservice im Stream (mehrere Kameras, handgesteuert, Korbkameras) an als viele andere streamenden Vereine mit den von Sport Total zu Verfügung gestellten automatisch gesteuerten Kameras.“, positioniert sich Thomas Lambertz, Vorstand der BG gegen den Bezahlstream.

Informationen zum Bezahlmodell

Alle Spiele der Toyota 1. DBBL werden ab Samstag, den 17.12.2022 für 1,99€ pro Spiel auf SPORTTOTAL abrufbar sein. Weitere FAQs rund um die Übertragung der Spiele der Toyota 1. DBBL sind hier abrufbar.

Mit Bezahlung des angegebenen Betrags besteht die Möglichkeit, Live- Übertragungen und/oder Aufzeichnungen (On-Demand) anzuschauen*. Sofern Spiele bei der Bestellung noch nicht beendet sein sollte, erwerben Zuschauer*innen das Recht, das Spiel ganz oder in Teilen live anzuschauen. Sollte das Event beendet sein, kann das Spiel 30 Tage On- Demand abgerufen werden. Die 30 Tage gelten ab dem Zeitpunkt der Ausleihe bzw. frühestens jedoch mit Beginn der Übertragung.

Aus technischen Gründen kann SPORTTOTAL die Übertragung derzeit nur im Webbrowser gewährleisten. Ein Empfang über TV-Applikationen oder mobile Apps ist wegen Beschränkungen bei In-App Käufen derzeit nicht möglich.

Als Zahlungsmethode kann Paypal oder Giropay genutzt werden. Bei Fragen oder auftretenden Problemen können sich Kund*innen direkt an SPORTTOTAL wenden (Tel.: +49 221 788 77 889; E-Mail-Adresse: kundensupport@sporttotal.tv).