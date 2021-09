Beziehungsstreit eskaliert in Memmingen – 49-Jähriger mit Messer verletzt

Am Dienstag, 21.09.2021 gegen 14:40 Uhr, kam es in der Mozartstraße in Memmingen zu einer wiederholten Beziehungsstreitigkeit zwischen einer 49-jährigen Frau und ihrem gleichaltrigen Lebenspartner.

Der Freund wurde stark blutend im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses aufgefunden. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Frau den Mann nach einer Streitigkeit mit dem Messer an der Stirn verletzte. Die Täterin wurde noch in der Wohnung festgenommen. Die Frau mit 1,6 Promille und ihr Freund mit 3,2 Promille waren zur Tatzeit stark alkoholisiert. Der Geschädigte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und im Anschluss in das Klinikum gebracht. Er erlitt keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Die 49-Jährige wurde am Mittwoch der Haftrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt, welche gegen die Angreiferin Haftbefehl erließ. Die Frau wurde im Anschluss in eine bayerische JVA eingeliefert.

