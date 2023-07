BFV-Toto-Pokal | Der FC Memmingen macht es sich in Sonthofen schwerer als notwendig

Mit einem 5:3 Erfolg nach Elfmeterschießen hat sich der FC Memmingen beim 1. FC Sonthofen für die 1. Hauptrunde im BFV-Toto-Pokal qualifiziert und sich dabei das Leben schwerer gemacht, als notwendig. Vor 180 Zuschauern bei über 30 Grad im Schatten und Gluthitze auf dem Platz in der Baumit-Arena boten sich dem Regionalliga-Rückkehrer beim Bayernliga-Aufsteiger schon in der Anfangsphase etliche gute Gelegenheiten einen satten Vorsprung herauszuschießen.

Mehr als die 1:0 Führung durch Noah Müller im Nachschuss (23. Minute) war nicht drin. Zuvor hatte Sonthofens Torhüter Marco Zettler, einer der neun Ex-Memminger in der Gastgeber-Startelf, stark gegen Bojan Tanev pariert. Youngster Müller hatte unter anderem schon nach vier Minuten einen Kopfball an die Querlatte gesetzt. „Wir hätte höher führen müssen, hatten Chancen für ein 2:0 oder gar 3:0“, konstatierte FCM-Trainer Stephan Baierl. Dann wäre die Hitzeschlacht entspannter verlaufen.

So blieb aber Sonthofen im Spiel und setzte immer wieder Nadelstiche. Nach einem unnötigen Freistoß nutzte mit Jannik Holzapfel ein weiterer ehemaliger Memminger einen individuellen Patzer zum 1:1 Ausgleich (43.). Nach der Pause hätten die Hausherren sogar mehrfach in Führung gehen können. Beim FCM gab es Abstimmungsprobleme, es gab einige Vorstöße, die ins Leere liefen, weil Automatismen und Laufwege noch nicht passten. „Im zweiten Durchgang haben wir uns richtig schwergetan. Man hat gemerkt, die Abläufe greifen noch nicht richtig. Wir brauchen dafür noch einige Trainingseinheiten“, so Baierl.

Mit Tanev, David Bauer und Janis Peter standen drei der Neuzugänge in der Startelf. Einen ungewöhnlichen Wechsel nahm der Trainer in der Nachspielzeit vor und brachte Torhüter-Neuzugang Dominik Dewein für Tobias Werdich. Ein psychologischer Schachzug der sich auszahlen sollte, denn Dewein war bei seinem Vorgänger-Club Gundelfingen so etwas wie der Elfmeter-Killer. Die Rechnung ging auf. Beim fälligen Elfmeterschießen nach dem 1:1 Unentschieden entschärfte Dewein gleich den ersten Sonthofener Versuch von Manuel Dewein, beim zweiten zielte Kutay Yel drüber. Beim FCM verwandelten der neue Kapitän Manuel Konrad, Dominik Stroh-Engel, Jakob Gräser und Ardian Morina sicher.

„Es ging wie in der Relegation ums Weiterkommen. Wir sind – mit Mühe – in der nächsten Runde, das zählt“, lautete Baierls Fazit. Memmingen steht nun in der BFV-Pokal-Hauptrunde, die Anfang August mit den Kreissiegern, Landes- und Bayernliga-Qualifikanten sowie den bayerischen Regional- und Drittligisten ausgetragen wird. Am kommenden Freitag (18.30 Uhr) ist Regionalliga-Auftakt mit dem schweren Auswärtsspiel bei Vize-Meister und Aufstiegskandidaten FC Kickers Würzburg.

1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Manuel Wiedemann, Tobias Schmölz, Jannik Holzapfel (66. Tim Lorenz), Kevin Haug, Markus Notz (71. Leon Rudenko), Jonas Koller, Manuel Methfessel, Kutay Yel, Andreas Hindelang, Marco Faller (66. Armin Bechter) – Trainer: Benjamin Müller.

FC Memmingen: Tobias Werdich (90. Dominik Dewein), Manuel Konrad, David Bauer (60. Jakob Gräser), Tiziano Mulas, Fabian Lutz, Nikola Trkulja, Janis Peter (60. Micha Bareis), Pascal Maier, Noah Müller (60. Ardian Morina), Bojan Tanev (78. Dominik Stroh-Engel) – Trainer: Stephan Baierl.

Tore: 0:1 Noah Müller (23.), 1:1 Jannik Holzapfel (42.), 1:2 Manuel Konrad (91. i.E.), 1:3 Dominik Stroh-Engel (91. i.E.), 2:3 Manuel Methfessel (91. i.E.), 2:4 Jakob Gräser (91. i.E.), 3:4 Tim Lorenz (91. i.E.), 3:5 Ardian Morina (91. i.E.).

Gelbe Karten: Haug, Holzapfel / Mulas, Morina, Dewein.

Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau)

Zuschauer: 180.