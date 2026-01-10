BG Leitershofen/Stadtbergen vor anspruchsvollem Auswärtsspiel in Fellbach

Eine Woche nach der knappen 65:67-Niederlage gegen den FC Bayern München Basketball II steht für die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen in der BARMER 2. Basketball Bundesliga erneut eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag treten die Kangaroos bei den SV Fellbach Flashers an, Spielbeginn ist um 17:30 Uhr in der Gäuäckersporthalle I. Fans können die Partie zudem im Rahmen eines Public Viewings in der KLASSER Sportsbar im Siegmund Sportpark oder im Livestream auf Sportdeutschland.TV verfolgen.

Die Begegnung in Fellbach markiert den Beginn einer intensiven Phase für die Kangaroos. In den kommenden Wochen warten mit Fellbach, der Orange Academy Ulm und Ludwigsburg gleich drei Gegner aus Baden-Württemberg. An die Hinrunde haben die Stadtberger dabei keine guten Erinnerungen: Alle drei Partien gingen verloren. Besonders schmerzhaft war die 83:92-Heimniederlage gegen Fellbach, in der man fast über die gesamte Spielzeit einem Rückstand hinterherlief.

Schlüsselspieler der Flashers im Fokus

Um diesmal erfolgreicher zu sein, muss Leitershofen vor allem die Leistungsträger der Gastgeber kontrollieren. Powerforward Nelson Okafor sowie die Guards Nik Schlipf, Mateus Rodrigues Rocha und Tyseem Lyles prägen das Spiel der Flashers. Zusätzlich dürfte die Motivation bei den beiden Ex-Kangaroos Brian Butler und Jakob Hanzalek besonders hoch sein. Insgesamt wartet auf die BG eine erfahrene und taktisch disziplinierte Mannschaft.

Hoffnungsträger Ansah und Teamleistung gefragt

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge ist die BG auf Wiedergutmachung aus. Große Erwartungen ruhen auf Neuzugang Emmanuel Ansah, der bei seinem Debüt gegen Bayern München II direkt 22 Punkte erzielte. Dennoch ist klar: Nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer verbesserten Trefferquote wird im Remstal etwas Zählbares möglich sein. Personell dürfte erneut das gleiche Aufgebot wie in der Vorwoche zum Einsatz kommen.