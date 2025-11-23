BG Leitershofen/Stadtbergen beeindruckt mit klarem Auswärtssieg

Die BG Leitershofen/Stadtbergen feierte in der BARMER 2. Basketball Bundesliga einen herausragenden Auswärtserfolg. Am Samstagabend setzten sich die Kangaroos bei den TSV Oberhaching Tropics mit 115:94 (66:41) durch und zeigten dabei ihre bislang beste Saisonleistung. Mit diesem Sieg halten sie den Anschluss an die Verfolgerteams von Tabellenführer BBC Coburg.

Verletzungsbedingte Ausfälle und starke Moral

Beide Teams mussten auf je einen wichtigen Spieler im Frontcourt verzichten: Bei Oberhaching fehlte Nedzad Muratovic, bei Leitershofen/Stadtbergen Center Tom Alte. „Alte nahm mit einem Gips am lädierten Knöchel auf der Bank Platz und unterstützte seine Teamkollegen moralisch“, heißt es. Trotz dieser Ausfälle startete das Spiel zunächst ausgeglichen, doch nach der ersten Führung der Gastgeber (15:14) gab die BG Leitershofen/Stadtbergen die Führung nicht mehr ab. Das erste Viertel endete mit 30:26 für die Gäste.

High-Scoring Phase und Rekord-Dreier von Richardson

Im zweiten Viertel blieb das Spiel lange ausgeglichen, bis die Stadtberger in der 23. Spielminute eine beeindruckende 22:0-Serie starteten und auf 57:32 davonzogen. Besonders Zion Richardson glänzte in dieser Phase: Binnen 1 Minute und 19 Sekunden traf der US-Amerikaner vier Dreier in Folge, was einen Rekord in der PRO B darstellen dürfte. Am Ende versenkte Richardson sechs von acht Würfen jenseits der Dreierlinie. „Die Sicherheit bei den Distanzwürfen und die deutlich verbesserte Freiwurfquote (76%) waren sicher ein Garant für den Sieg der BG“, heißt es weiter. Zur Halbzeit zeigte die Anzeigetafel eine deutliche 66:41-Führung.

Oberhaching bleibt kämpferisch

Die Tropics gaben sich jedoch nicht auf: Im dritten Viertel gewann Oberhaching mit 27:23 und verkürzte auf 68:89. Doch schon zu Beginn des letzten Abschnitts setzte die BG Leitershofen/Stadtbergen mit einem weiteren 10:0-Lauf die Entscheidung, womit die höchste Führung des Abends bei 31 Punkten lag. Youngster Dominik Heinrich knackte dabei erstmals die 100-Punkte-Marke der Saison, und auch der 19-jährige Connor Anderson trug sich per Dreier in die Korbschützenliste ein.

Starke Teamleistung und vielversprechende Zukunft

Besonders Brain Dawson überzeugte mit 22 Punkten, 9 Assists und 5 Rebounds bei einem Effizienzwert von 32. „Insgesamt überzeugten die Kangaroos aber durchweg mit einer sehr geschlossenen Mannschaftsleistung und wirklich hervorragenden Quoten. Auch das Rebound-Duell gewann man mit 39:27 und mit 42% von der Dreierlinie wird man viele Spiele in der Liga gewinnen.“ Mit diesem Auftritt können die Stadtberger Fans zuversichtlich in die kommenden Aufgaben blicken.

Ausblick auf die nächsten Spiele

Nach der Länderspielpause steht zunächst ein spielfreies Wochenende an, bevor es in zwei Wochen auswärts nach Erfurt geht. Am Samstagabend darauf empfängt die BG den Aufsteiger TV Langen, und vor Weihnachten startet die Rückrunde mit einem Auswärtsspiel in Würzburg. Das Heimspiel am 3. Januar gegen Bayern München wirft bereits seine Schatten voraus.