BG Leitershofen/Stadtbergen Kangaroos erwarten Breitengüssbach

Das dritte Heimspiel in dieser Saison steht für die BG Leitershofen/Stadtbergen in der BARMER 2. Basketball Bundesliga auf dem Programm. Aufgrund anderweitiger Hallenbelegungen findet das Match ausnahmsweise nicht am Samstagabend sondern am Sonntagnachmittag statt (Sprungball 16.30 Uhr), Gegner ist dann der TSV Tröster Breitengüssbach. Wie immer wird das Spiel auch im Livestream übertragen.

Die beiden Niederlagen gegen Oberhaching und in Coburg haben bei den Kangaroos den guten Saisonstart mit zwei Siegen natürlich etwas relativiert. Aktuell steht man nun mit ausgeglichenem Punktekonto auf dem sechsten Tabellenplatz. Ein Sieg würde im dicht besetzten Feld der PRO B den Anschluss nach oben wahren, bei einer weiteren Niederlage droht hingegen ein voraussichtlich größerer Absturz im Gesamtklassement. Es steht also einiges auf dem Spiel am Sonntag, auch weil die Art der Niederlage in Coburg den Coaches, aber sicherlich auch der Mannschaft, nicht so recht gefallen hat. BG-Kapitän Chris Würmseher lässt dann auch im Spieltagsinterview mit dem hauseigenen Hallenmagazin JUMP keinen Zweifel an der Qualität des Auftritts vor Wochenfrist in Oberfranken: „Es gab schon eine klare Ansage vom Trainer hinsichtlich unserer Leistung beim BBC. Jeder Spieler hat sich bereits am Sonntag das Video dazu angeschaut und am Montag haben wir in einem Meeting festgelegt, was sich an diesem Wochenende ändern muss. Und daran haben wir nun hart gearbeitet. Allein schon wegen unserer Fans müssen wir gegen Güssbach ganz anders auftreten“, so Würmseher. Die Leitershofer hoffen, dass der zuletzt erkrankte Jermane Carter wieder ins Team zurückkehren kann und dass die allgegenwärtige Grippewelle das Team vor weiteren Ausfällen verschont.

Der Gegner aus dem Bamberger Vorort weist einige Parallelen zu den Kangaroos auf. In der abgelaufenen Saison 2023 feierte man die Meisterschaft, den Gewinn der Play-offs und den damit verbundenen Aufstieg aus der 1. Regionalliga Südost und wurde damit direkter Nachfolger der Kangaroos, denen dieses Kunststück ja bekanntermaßen ein Jahr zuvor 2022 gelungen war. Dazu haben die Oberfranken ein sehr ausgeglichen besetztes Team. Es gibt nicht den einen Topscorer, vielmehr punkten aktuell sieben Spieler im Durchschnitt mit zwischen 7 und 13 Punkten pro Partie, fast vergleichbar mit der Statistik der BG. Das Team von Trainer Mark Völkl (29) und Co-Trainer Daniel Schmidt, einem ehemaligen Bamberger BBL-Spieler, agiert über Jahre hinweg in der fast selben Besetzung zusammen und versteht sich auf dem Spielfeld nahezu blind. Dazu wurde das Aufstiegsteam mit Luca Wörrlein (Treuchtlingen) und Leo Trummeter (Nürnberg) sehr gezielt verstärkt. Unter den Körben hat man mehrere Akteure mit Gardemaß, im Aufbau dazu mit Alexander Engel sicherlich einen der besten Guards der Liga, mit Marlon Stephan, Timo Dippold und Stephan Walde treffsichere Schützen. BG Co-Trainer Martin Jankov: „Der TSV Breitengüssbach hat einen guten Mix aus sehr erfahrenen Spielern und jungen Talenten. Sie sind sehr ausgeglichen besetzt, das wird auf jeden Fall wieder ein hartes Match für uns. Nicht umsonst haben sie Oberhaching zu Hause geschlagen und gegen Fellbach und Frankfurt nur knapp verloren. Wir werden aber gut vorbereitet sein, bauen auch auf die Unterstützung unserer Fans und wollen den Zuschauern wieder einen Sieg schenken“, so Jankov.

Einlass ist am Sonntag ab 15.30 Uhr. Karten gibt es im Ticketshop auf der Webseite der Kangaroos oder direkt an der Kasse. Das Vorspiel bestreiten im schwäbischen Derby der U16 Bayernliga die baramundi basketball akademie Augsburg gegen den TSV 1861 Nördlingen (Spielbeginn 13.15 Uhr). Um 11 Uhr empfängt die vierte Herrenmannschaft der Stadtberger in der Bezirksliga die SG Heising-Kottern aus dem Allgäu.