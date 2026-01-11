BG Leitershofen/Stadtbergen feiert Kantersieg in Fellbach

Die BG Leitershofen/Stadtbergen hat in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Beim Auswärtsspiel gegen die SV Fellbach Flashers siegten die Kangaroos souverän mit 88:51 und setzen damit ein deutliches Signal im Kampf um die Play-Off-Plätze.

Defensive als Schlüssel zum Erfolg

Von Beginn an präsentierten sich die Leitershofer extrem konzentriert. „Man verstellte den Württembergern jeden Weg zum Korb, verteidigte auch deren Distanzwürfe sehr clever und schnappte sich nahezu jeden Rebound“, so die Bilanz nach dem Spiel. Die Gäste zwangen die Hausherren zu zahlreichen Ballverlusten und ließen kaum Chancen zu – bereits acht Minuten nach Spielbeginn stand es 16:2 für die Kangaroos.

Offensive brilliert – Richardson glänzt

Nach einer kurzen Aufholphase der Flashers konterten die Kangaroos eiskalt. Zion Richardson traf sieben von acht Dreiern und leitete die entscheidende Phase ein. „Der Rest des Teams hielt das Tempo hoch und ließ in der Abwehr auch weiterhin keinen Millimeter Raum“, heißt es aus dem Teambericht. Mit einem Drittelstand von 61:33 nach dem dritten Viertel war die Partie praktisch entschieden.

Abschluss und Ausblick

Auch das vierte Viertel dominierten die Stadtberger souverän. Emmanuel Womala setzte den Schlusspunkt per Korbleger. Mit einer Trefferquote von 46 Prozent von jenseits der Dreierlinie, 74 Prozent von der Freiwurflinie und 63 Prozent bei den 2-Punkte-Würfen zeigten die Kangaroos eine geschlossene Mannschaftsleistung. Am kommenden Samstag empfangen sie die Orange Academy Ulm zum nächsten Heimspiel.

