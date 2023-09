BG Leitershofen/Stadtbergen gewinnt eigenes Turnier

Zwei Wochen vor dem Start in die neue Saison 2023/2024 in der BARMER 2. Basketball Bundesliga hat die BG HessingLeitershofen/Stadtbergen den in eigener Halle veranstalteten BARAMUNDI CUP gewonnen.

Die Kangaroos besiegten im Finale die TSV Oberhaching Tropics mit 72:60. Das Besondere an diesem Turnier war, dass vier Teams aufeinandertrafen, welche auch in der Spielrunde der PRO B Gegner sein werden.

Am Samstag standen zunächst die Halbfinalpartien auf dem Programm.Oberhaching besiegte im „Münchner Derby“ den FC Bayern Basketball II, der mit einer sehr jungen Mannschaft angetreten war, deutlich mit 81:60. Ein ähnliches Bild bekamen die Fans im zweiten Semifinale zu sehen. Auch der Gegner der Kangaroos, die Orange Academy Ulm, hatte noch nicht alle Doppellizenzspieler aus der BBL an Bord. In einem sehr schnellen Match behielten die Leitershofer mit 89:76 die Oberhand, nachdem sie zwischenzeitlich bereits mit 18 Punkten Vorsprung geführt hatten. Am Sonntag spielten dann die beiden Farmteams gegeneinander, die Ulmer behielten hier mit 98:65 die Oberhand. In dieser Partie waren zweifellos jede Menge hochtalentierte Spieler zu sehen, es wurde ersichtlich, weshalb der Basketball Weltmeisterstandort Deutschland aktuell so stark im Aufschwung ist. Das Finale verlief zunächst sehr ausgeglichen, zu Beginn der Partie dominierten die sehr guten Verteidigungsreihen. Gegen Ende der ersten Halbzeit entdeckten dann beide Mannschaften ihre Fähigkeiten von jenseits der Dreipunktelinie, so dass der zunächst niedrigere Score bis zur Halbzeit auf 37:35 für die BG hochgeschraubt wurde. Das dritte Viertel sollte das beste der Stadtberger werden. Man agierte nun sehr konzentriert, zeigte viele gelungene Spielzüge und zwang die Münchner Vorstädter selbst zu schwierigen Korbwürfen. Der Vorsprung wuchs auf 52:40 an. Die kampfstarken Tropicsgaben aber noch lange nicht auf und reduzierten den Vorsprung wieder bis auf 4 Zähler. Die Kangaroos behielten aber die Nerven und Kapitän Chris Würmseher durfte am Ende den Pokal für den ersten Platz beim BARAMUNDI CUP entgegennehmen. BG-Headcoach Emanuel Richter zog folgendes Fazit: „Die Glückwunsche zum Sieg nehmen wir gerne entgegen. Es waren zwei intensive Tage für mein Team. Gegen Ulm trafen wir auf eine sehr aggressive Mannschaft, die uns über das ganze Feld bedrängt hat, und gegen Oberhaching auf ein körperlich sehr starkes Team. Um auf 100% zu kommen, müssen wir uns noch ein wenig steigern. Betrachtet man alle Spiele und auch die Tests anderer Teams, wird ersichtlich, dass das Niveau der PRO B in diesem Jahr nochmals deutlich gestiegen ist. Es bedarf noch einiges an Arbeit, damit wir unsere Ziele erreichen können“, so Richter.

Am Samstag hatten die Kangaroos im Vorfeld der Spiele den „Family Day“ abgehalten. Über 80 Jugendliche konnten sich in Disziplinen wie 3×3 Basketball, Hindernisparcours und Wurfwettbewerben messen. Für das leibliche Wohl war am Grill, aber auch mit frischem Obst gesorgt. Zum Erfolg des Events trug bei, dass alle Spieler und Trainer der ersten Herrenmannschaft die Aktivitäten leiteten. „Danke an alle Teilnehmer und die Helfer. Das war eine tolle Sache und wir werden das auf jeden Fall im nächsten Jahr wiederholen“, so Stefan Goschenhofer, sportlicher Leiter der Kangaroos.