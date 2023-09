BG Leitershofen/Stadtbergen gibt zahlreiche Abgänge bekannt

Nachdem sich der Kader der BG Leitershofen/Stadtbergen über den Sommer nach und nach zusammengestellt hat, steht nun fest, dass fünf weitere Spieler aus verschiedenen Gründen nicht mehr für die Kangaroos in der 2. Basketball Bundesliga auflaufen werden.

Neben den bereits bekannten Abgängen verlassen auch Lewis Londene (26), Stjepan Topalovic (24), Nino Tomic (25), Marc Kaufeld (27) und Marco Hack Vazquez (27) das Team. Alle Spieler hatten in der vergangenen Saison wichtige Rollen inne.

Lewis Londene erzielte durchschnittlich 6,3 Punkte pro Spiel bei einer Spielzeit von rund 20 Minuten und erreichte mit 22 Punkten sein Saisonbestleistung im Spiel gegen die BIS Baskets Speyer. Er war ein beliebter Spieler bei den Fans in Leitershofen.

Stjepan Topalovic erzielte durchschnittlich 7 Punkte pro Spiel bei einer Spielzeit von 21 Minuten, während Nino Tomic bei einer Spielzeit von 11 Minuten durchschnittlich 3,9 Punkte erzielte. Obwohl sowohl Topalovic als auch Tomic schon lange in Deutschland leben und arbeiten, konnten sie aufgrund der Local Player Regelung nicht so viel Spielzeit erhalten.

Marc Kaufeld spielte durchschnittlich knapp 13 Minuten pro Spiel und erzielte 2 Punkte. Er überzeugte vor allem durch seine harte und aufopferungsvolle Arbeit in der Verteidigung und war für jede Aufgabe bereit. Marco Hack Vazquez hatte in der letzten Saison viel Pech mit Verletzungen und konnte nur an den letzten beiden Spielen teilnehmen. Dabei konnte er sich im letzten Heimspiel noch in die Korbjägerliste eintragen und wurde von den Fans bejubelt.