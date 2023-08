BG Leitershofen/Stadtbergen mit erstem Sieg in erstem Test – Klarer Erfolg über Treuchtlingen

Die BG Leitershofen/Stadtbergen hat ihr erstes Vorbereitungsspiel auf die neue Saison in der BARMER 2. Basketball Bundesliga gegen die VfL Baskets Treuchtlingen am Samstag mit 96:78 (44:33) gewonnen. Aufgrund organisatorischer Gründe fand das Spiel ohne Zuschauer statt.

Zu Beginn der Partie zeigten die Kangaroos eine aggressive Verteidigung und führten nach acht Minuten mit 16:5. Doch der Dauerkonkurrent aus früheren Zeiten in der 1. Regionalliga Südost kämpfte sich ins Spiel und konnte den Rückstand bis zur Halbzeitpause nicht weiter vergrößern. Die BG setzte eine breite Rotation ein, bei der alle Neuzugänge und Jugendspieler zum Einsatz kamen und ihr Potential zeigten, obwohl ihnen nach einer harten Trainingswoche etwas die Frische fehlte. Nach der Halbzeitpause entschied sich die BG aus Sicherheitsgründen, Bernat Vanaclocha nicht mehr einzusetzen, da er zuvor einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte. Die Mittelfranken nutzten die Schwächen in der Verteidigung aus und erzielten durch ihre Center Schmoll und Schwarz relativ leichte Punkte, wodurch das dritte Viertel mit einem Unentschieden von 20:20 endete.

Das Team des neuen Trainers Goran Petrovic zeigte, dass es mit einem breit aufgestellten Kader in der Regio wieder eine gute Rolle spielen wird. Im Schlussviertel waren die Kangaroos vor allem von der Dreipunktelinie sehr treffsicher und sicherten sich letztendlich einen klaren Sieg.

Der Cheftrainer Emanuel Richter, der kürzlich erfolgreich seine A-Trainerlizenz bestanden hat, zeigte sich insgesamt zufrieden. „Obwohl wir uns noch in einer frühen Phase der Vorbereitung befinden, war es ein guter erster Test für mein Team, mit dem ich im Großen und Ganzen zufrieden bin. Wir haben wichtige Erkenntnisse gewonnen und natürlich gibt es noch viel Arbeit zu tun, insbesondere in der Defensive. Wir werden konzentriert daran arbeiten“, sagte Richter. Da das Testspiel am kommenden Wochenende vom BBC Coburg abgesagt wurde, werden die Leitershofer am 9. September gegen den PRO-A Ligisten PS Lions Karlsruhe antreten. Am 16./17. September findet dann der baramundi cup in Stadtbergen statt, bei dem sie auf die Gegner Bayern München II, die Orange Academy und die Oberhaching Tropics treffen werden.

BG Hessing Leitershofen: Kuprat, Würmseher (12/2 Dreier), Carter (18), B. Heinrich, Duarte (9/2 Dreier), Tumbasevic (4), Westermeir (20/4 Dreier), Theis (14), Vanaclocha (5), Hanzalek (4), März (9/3 Dreier)

Beste Werfer Treuchtlingen: Schmoll (19), Beierlein (19), Huhn (12), Schwarz (10).