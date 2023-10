BG Leitershofen/Stadtbergen muss erste Saisonniederlage hinnehmen – Kangaroos verlieren knapp gegen Oberhaching

Die BG Leitershofen/Stadtbergen musste am Samstagabend in der BARMER 2. Basketball Bundesliga 2023/2024 ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Gegen die TSV Oberhaching Tropics unterlag man in einem spannenden Spiel mit 70:74(36:34) und nimmt nach dem dritten Spieltag nun den vierten Tabellenplatz ein.

Vor rund 650 Zuschauern kamen die Kangaroos gut in die Partie, verteidigten sehr aggressiv und gingen gleich einmal 9:4 in Führung. In der Folgezeit kamen aber die Münchner Vorstädter besser in das Match und kämpften sich wieder heran, dementsprechend endete das erste Viertel mit 21:21 unentschieden. Der zweite und dritte Abschnitt hatte dann ein wenig wie die Partie am Dienstag gegen Frankfurt Low-Score Charakter. Die Teams schenkten sich keinen Millimeter auf dem Spielfeld, Körbe und gute Offensivaktionen blieben Mangelware. Die BG führte in der 15. Spielminute 33:27, zur Halbzeit waren es dann wieder nur zwei Punkte Vorsprung. Auch ein 43:38 kurz nach dem Seitenwechsel genügte nicht. Anstatt vielleicht den Vorsprung weiter auszubauen, leisteten sich die Einheimischen bereits in dieser Phase viele unnötige Ballverluste, zum Beispiel überschritten sie beim Einwurf einige Male die 5-Sekunden Regel. Vielleicht wäre das Match anders gelaufen, wenn man in diesen Phasen den Vorsprung hätte ausbauen können. Die routinierten Gäste, die taktisch sehr gut auf die Leitershofer eingestellt waren, nutzen diese kleinen Schwächen, lagen aber vor den letzten zehn Minuten noch immer 46:49 zurück.

Im letzten Abschnitt änderte sich das Bild nun, es sollten jetzt deutlich mehr Körbe fallen. In der 35. Spielminute stand es 57:57, dann kam die beste Phase der Gäste. Man erkannte nun den Unterschied zwischen einer routinierten und abgezockten Oberhachinger Truppe, die in dieser Phase vier Akteure mit 30 Jahren oder älter auf dem Feld hatte, gegenüber den doch noch sehr unerfahrenen Kangaroos. Diese produzierten jetzt Turnovers en masse, die Oberbayern markierten neun Punkte in Folge und zwangen BG-Coach Emanuel Richter früh zu seiner letzten Auszeit. Es sprach für den Einsatzwillen der Stadtberger, dass man nicht aufgab, und auch das Publikum war gewohnt lautstark als Unterstützung zur Stelle. 42 Sekunden vor dem Ende verkürzte Basti März per Dreier auf 64:68, 21 Sekunden vor dem Ende der selbe Spieler auf 67:70.Bei den folgenden Stop-Clock Freiwürfen behielten die Routiniers der Gäste aber erwartungsgemäß die Nerven und brachten einen letztendlich knappen, aber sicherlich nicht unverdienten Sieg nach Hause, schoben sich dadurch wenn auch punktgleich an den Kangaroos in der Tabelle vorbei auf Platz drei.

Am kommenden Samstag reisen die Kangaroos nun nach Coburg, ehe eine Woche später, dann am Sonntagnachmittag, da nächste Heimspiel gegen den TSV Breitengüssbach auf dem Programm steht.

BG HessingLeitershofen/Stadtbergen: Kuprat, Würmseher (6), Lagerman, Carter (11), Heinrich, Duarte (6), Benke (10), Westermeir (8), März (13), Theiß (2), Vanaclocha (4), Hanzalek (10).

Beste Werfer Tropics: Kögler (19), Knox (15), Zeis (13).