BG Leitershofen/Stadtbergen muss zum Tabellennachbarn Karlsruhe

Nach der einwöchigen Länderspielpause zum Ende der Faschingsferien geht es für die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen in der BARMER 2. Basketball Bundesliga nun in die letzte und entscheidende Saisonphase. Diese wird eröffnet am Samstagabend mit dem Auswärtsspiel bei den Seeburger College Wizards Karlsruhe (19.30 Uhr, Lina Radke Halle Karlsruhe und im Livestream).

Sechs Spiele stehen für die Kangaroos noch auf dem Programm. Zu Hause geht es noch gegen Speyer (11. März), Coburg (25. März) und Hanau (8. April), in der Fremde gastiert man neben dem Spiel am Samstag dann noch in Frankfurt (17. März) und in Ludwigsburg (1. April). Die Play-Off Plätze sind durch die drei Niederlagen in der englischen Woche inzwischen etwas weiter entfernt, ein Sieg am Samstag wäre daher hilfreich, dass dieses Ziel noch in Reichweite bleibt. Gleichzeitig muss man aber auch weiterhin den Abstiegsrang in der Liga im Auge behalten. Langeweile sollte für die Stadtberger also nicht aufkommen. Die Wizards sind direkter Tabellennachbar der BG, allerdings zwei Punkte besser platziert und wollen ebenfalls noch die Saisonverlängerung über die Play-Off Spiele erwirken. Zuletzt überraschten die Badener mit einem 81:80 Sieg in letzter Sekunde in Coburg. Leitershofens Coach Emanuel Richter zum Spiel am Samstag: „Karlsruhe ist ein erfahrenes und qualitativ gut besetztes Team. Sie spielen sehr schnell und bestrafen die Fehler der Gegner sofort. Wir werden nicht auf die verletzten Max Uhlich, Nino Tomić, Basti März und Marco Hack Vázquez zählen können, werden aber alles für den Sieg geben“, so Richter. Dabei sollten die Kangaroos vor allem die Kreise des US-amerikanischen Aufbauspielers Christian Rodriguez, der zuletzt gegen Ludwigsburg mit 39 Punkten in einem Spiel aufwartete, sowie von Scharfschützen und Dreierspezialist Christian Rupp einengen. Gute Rollen bei den Karlsruhern spielen aber auch die beiden nachverpflichteten Jakob Hanzalek und der Schwede Karl Drammeh. Drammeh spielte bis Weihnachten zusammen mit BG-Forward Meo Martin noch zusammen in Trelleborg und noch dazu im Wechsel auf derselben Position. Gut möglich, dass sich die beiden nun am Samstag zeitweise im direkten Duell auf dem Feld gegenüberstehen. Nicht in bester Erinnerung ist bei den Stadt Bergern das Hinspiel. Obwohl man nach dem ersten Viertel noch mit 26:12 führte, verlor man die Partie unnötigerweise am Ende mit 73:77. Kangaroos Mental Coach Wayne Chico Pittman: „Das war leider eines der Spiele, die wir ein wenig unnötig verloren haben. Am Samstag haben wir nun die Chance, das auszugleichen, auch wenn Karlsruhe durch die Nachverpflichtungen und das Spiel in eigener Halle sicher stärker als damals im November zu erwarten ist“, so Pittman.

Wer in der Region Augsburg Basketballspiele live sehen möchte, kann dies am Samstagabend aber auch tun. Die zweite Mannschaft der Kangaroos tritt in der 2. Regionalliga Mitte am Samstagabend um 19 Uhr zum Lokalderby bei der ersten Garnitur des TV Augsburg an (TVA-Halle), in der Stadtberger Sporthalle spielt in der Bezirksoberliga wiederum die dritte BG-Garnitur gegen die zweite Mannschaft des TV Augsburg (19.30 Uhr).