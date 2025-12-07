BG Leitershofen/Stadtbergen setzt Erfolgslauf fort – starker Auswärtssieg in Erfurt

Die BG Leitershofen/Stadtbergen bleibt in der BARMER 2. Basketball Bundesliga in der Erfolgsspur. Mit einem hart erkämpften 95:88-Auswärtssieg bei den CATL Basketball Löwen Erfurt feierten die Kangaroos ihren dritten Sieg in Folge. Damit kletterte das Team auf Tabellenplatz sieben und verkürzte den Abstand zu den Spitzenrängen in der engen PRO B auf nur noch zwei Punkte – ein klares Zeichen ihrer aktuellen Formstärke.

Offensivspektakel in der ersten Halbzeit

Obwohl die Kangaroos weiterhin auf Centerspieler Tom Alte verzichten mussten, entwickelte sich eine hochklassige Partie. Erfurt – diesmal mit komplettem Stammpersonal – erwischte den besseren Start und gewann das erste Viertel deutlich mit 28:19. Besonders am Brett dominierte das Duo Kamdem und Albrecht, das bereits in der ersten Halbzeit über 30 Punkte und 20 Rebounds auflegte.

Doch Leitershofen hielt mit beeindruckender Treffsicherheit dagegen: Neun erfolgreiche Dreier und eine perfekte Freiwurfquote von 100 Prozent brachten das Team zurück ins Spiel. Zion Richardson sorgte wenige Sekunden vor der Pause mit einem Dreier für die erste Führung – 53:52 zur Halbzeit.

Kampf auf Augenhöhe – bis Leitershofen die Kontrolle übernimmt

Auch im dritten Viertel blieb die Begegnung ein Schlagabtausch. Beide Teams punkteten im schnellen Umschaltspiel und lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Zwar behauptete Erfurt durch einen Dreier von Albrecht kurz vor der Sirene die 76:74-Führung, doch die Kangaroos wirkten zunehmend stabiler.

Im Schlussviertel zeigte das Team von Trainer Emanuel Richter dann seine größte Stärke: Kampfgeist. Leitershofen holte nun mehr Rebounds, verteidigte kompromisslos und leistete sich keinen einzigen Turnover mehr. Mal lag man mit sieben Punkten vorne, mal nur mit einem – doch die Kangaroos behielten die Nerven und verwandelten fast alle wichtigen Freiwürfe.

Mit einer starken Moral und einer beeindruckenden Wurfquote von 42 Prozent bei 15 Dreiern sicherten sich die Stadtberger den verdienten Auswärtserfolg.

Blick nach vorne: Nächstes Topspiel am Samstag

Der Sieg wurde auch von vielen Fans im Public Viewing im Siegmund Sportpark gefeiert, das immer größeren Anklang findet. Bereits am kommenden Samstag wartet der nächste Härtetest: Um 19.30 Uhr empfängt die BG den formstarken Aufsteiger TV Langen – ebenfalls mit drei Siegen in Serie. Ein echtes Topspiel, das die Erfolgsgeschichte der Kangaroos fortschreiben könnte.

